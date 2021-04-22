Уличный опрос: что люди думают о смягчении ограничений?

Вийве, Каривярава

На самом деле я ничего не имею против этих ограничений, но на этот раз я подумала, что дети могли бы уже пойти в школу. Каникулы заканчиваются на этой неделе. Бедненькие. И учителя - мне их очень жаль. Ой, это очень большая нагрузка. Это нелегко. Я не учитель, моя дочь учительница. Она говорит, что когда идут в школу, сразу видно, что дети намного слабее.

Маленькие нуждаются все-таки, чтобы все время был зрительный контакт. И когда с ними говоришь и их хвалишь...Это совсем другое дело. А дома мама говорит быстрей-быстрей, сейчас я должна это сделать, а сейчас вот это сделать, и на этом все. Я вижу, как этот забег проходит. Что касается торговли — ну, я поняла, что кто хочет, тот все заказывает по интернету. Это не так уж и ужасно. Но этой свободы хотелось бы больше.

Мерике. ФОТО: Ain Liiva

Мерике, Люганузе

Долгожданное, конечно. В том смысле, что было много обсуждений среди людей, почему магазины с товарами широкого потребления закрыли, где купить одежду или обувь. В то же время в продуктовых магазинах гораздо больше давка. Если говорить о заведениях общественного питания — это же невероятный хаос, который они уже пережили. Можно было бы открыть уличные террасы.

Юри. ФОТО: Ain Liiva

Юри, волость Люганузе

Я бы все равно с этим не торопился. Я сам родом из Ида-Вирумаа. Там все иначе. Если люди не понимают, что происходит, то надо действовать строже. Закрывать по регионам. Не так, чтобы быть хорошим для всех. Люди постоянно ходят через реку Нарва.

Кайди. ФОТО: Ain Liiva

Кайди, Виру-Нигула

Я думаю вовремя. Я родительница первоклассника. С ним очень сложно. Я понимаю, почему закрыли школы. Я понимаю, что распространение нужно ограничивать. Но с ребенком, у которого нет привычки заниматься дома, все равно очень сложно.

Кристо. ФОТО: Ain Liiva

Кристо, Раквере

К сожалению, заранее не знаю — результаты смягчения мы узнаем позже. Но нужно немного смягчить. Люди хотят двигаться, а как долго ты сможешь гулять в лесу.