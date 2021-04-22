Видео ⟩ Кая Каллас обратилась к жителям Эстонии: нельзя терять бдительность

«Сегодня необычайно красивая весенняя погода, и мы все хотим насладиться ею. Благодаря тому, что мы вели себя ответственно, уровень заражения снижается, и уже через две недели ограничения будут смягчены. Однако нельзя терять бдительность», - сказала премьер-министр.