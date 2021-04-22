Чт, 22.04.2021
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  • Кая Каллас обратилась к жителям Эстонии: нельзя терять бдительность

Видео ⟩ Кая Каллас обратилась к жителям Эстонии: нельзя терять бдительность

Хотя уровень заражения Covid-19 снижается, а ограничения скоро будут смягчены, нельзя терять бдительность, подчеркнула в видеообращении премьер-министр Кая Каллас.

«Сегодня необычайно красивая весенняя погода, и мы все хотим насладиться ею. Благодаря тому, что мы вели себя ответственно, уровень заражения снижается, и уже через две недели ограничения будут смягчены. Однако нельзя терять бдительность», - сказала премьер-министр.

«Для того, чтобы мы могли в полной мере насладиться также летом, следует все-таки держать друг от друга как можно большую дистанцию и постепенно открывать общество», - добавила Каллас.

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