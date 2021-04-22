Видео ⟩ Кая Каллас обратилась к жителям Эстонии: нельзя терять бдительность
Хотя уровень заражения Covid-19 снижается, а ограничения скоро будут смягчены, нельзя терять бдительность, подчеркнула в видеообращении премьер-министр Кая Каллас.
Хотя уровень заражения Covid-19 снижается, а ограничения скоро будут смягчены, нельзя терять бдительность, подчеркнула в видеообращении премьер-министр Кая Каллас.
«Сегодня необычайно красивая весенняя погода, и мы все хотим насладиться ею. Благодаря тому, что мы вели себя ответственно, уровень заражения снижается, и уже через две недели ограничения будут смягчены. Однако нельзя терять бдительность», - сказала премьер-министр.
«Для того, чтобы мы могли в полной мере насладиться также летом, следует все-таки держать друг от друга как можно большую дистанцию и постепенно открывать общество», - добавила Каллас.