Водителю стало плохо: автомобиль протаранил дорожный знак и оказался в кювете
В четверг, 22 апреля, вечером в Валга женщина средних лет потеряла управление над автомобилем, в результате чего машина выехала в кювет.
В четверг, 22 апреля, вечером в Валга женщина средних лет потеряла управление над автомобилем, в результате чего машина выехала в кювет.
В 16.28 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на Выруской улице, где автомобиль Ford Kuga вылетел с дороги, протаранил дорожный знак и приземлился в кювете, сообщает Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны.
Скорая помощь доставила для проверки состояния здоровья в больницу как сидевшую за рулем машины женщину, так и ее пассажирку - также даму средних лет.
По предварительным данным, ДТП произошло, поскольку сидевшей за рулем женщине стало плохо.