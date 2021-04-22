Водителю стало плохо: автомобиль протаранил дорожный знак и оказался в кювете

В 16.28 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на Выруской улице, где автомобиль Ford Kuga вылетел с дороги, протаранил дорожный знак и приземлился в кювете, сообщает Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны.