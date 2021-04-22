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Водителю стало плохо: автомобиль протаранил дорожный знак и оказался в кювете

Скорая помощь. ФОТО: Tairo Lutter / Postimees/Scanpixs Baltics

В четверг, 22 апреля, вечером в Валга женщина средних лет потеряла управление над автомобилем, в результате чего машина выехала в кювет. 

В 16.28 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на Выруской улице, где автомобиль Ford Kuga вылетел с дороги, протаранил дорожный знак и приземлился в кювете, сообщает Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны.

Скорая помощь доставила для проверки состояния здоровья в больницу как сидевшую за рулем машины женщину, так и ее пассажирку - также даму средних лет.

По предварительным данным, ДТП произошло, поскольку сидевшей за рулем женщине стало плохо. 

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