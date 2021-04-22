Чт, 22.04.2021
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Эстонка завоевала золото чемпионата Европы по борьбе

Эпп Мяэ. ФОТО: Kuvatõmmis

Представительница Эстонии Эпп Мяэ в финале чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Варшаве, завоевала золото. 

В финальной схватке в весовой категории до 76 кг российская олимпийская чемпионка Наталья Воробьева уступила нашей спортсменке Эпп Мяэ. 

Бронзовые награды завоевали француженка Синтия Вескан и немка Алина Фоккен.

Как отмечает rus.err.ee, на пути к финалу представительница Эстонии одержала две победы. В четвертьфинале Мяэ была сильнее представительницы Азербайджана Сабиры Алиевой (10:0), а в полуфинале одержала трудовую победу над француженкой Синтией-Ванессой Вескан - 4:0.

ФОТО: Kuvatõmmis

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