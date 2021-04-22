Эстонка завоевала золото чемпионата Европы по борьбе
Представительница Эстонии Эпп Мяэ в финале чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Варшаве, завоевала золото.
Представительница Эстонии Эпп Мяэ в финале чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Варшаве, завоевала золото.
В финальной схватке в весовой категории до 76 кг российская олимпийская чемпионка Наталья Воробьева уступила нашей спортсменке Эпп Мяэ.
Бронзовые награды завоевали француженка Синтия Вескан и немка Алина Фоккен.
Как отмечает rus.err.ee, на пути к финалу представительница Эстонии одержала две победы. В четвертьфинале Мяэ была сильнее представительницы Азербайджана Сабиры Алиевой (10:0), а в полуфинале одержала трудовую победу над француженкой Синтией-Ванессой Вескан - 4:0.