Сотни новых рабочих мест и многомиллионные инвестиции: в Нарве построят высокотехнологичный завод

нового поколения планируется построить и запустить через три года от сегодняшнего дня. Наиболее вероятное его месторасположение именно в Ида-Вирумаа, если все стороны смогут внести свой вклад, зафиксированный в протоколе о намерениях».

По словам Теета Куусмика, члена правления Фонда «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» (IVIA), вклад публичного сектора в процесс планирования чрезвычайно важен для реализации проекта большого завода: «По инициативе IVIA сейчас в стадии составления находится детальная планировка третьего этапа Нарвского промышленного парка, в том месте, где будет располагаться новый большой завод Aquaphor International OÜ. Также, исходя из потребностей будущего завода, планируется в следующие 3 года создать и запустить в Нарве специализированный учебный центр промышленной робототехники и автоматизации».

Мэр Нарвы Катри Райк считает важным тесное сотрудничество между частным сектором и местными властями, которое отмечено конкретными действиями: «компания Aquaphor International OÜ ожидает, что в городе начнется строительство новых современных жилых домов, повысится уровень медицины и будет доступно обучение на английском языке. Город несет ответственность за эти инициативы».

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин считает, что это будет проект, влияние которого на развитие всего региона трудно переоценить. По словам мэра, вклад Нарва-Йыэсуу в сотрудничестве с IVIA состоит, прежде всего, в том, чтобы всеми возможными средствами способствовать процессу развития аэропорта Ольгина. Поскольку вполне естественно, что работники и топ-специалисты концерна Aquaphor могут поселиться в будущем в курортном городе Нарва-Йыэсуу, город должен быть готов предложить им современные и комфортные условия проживания.