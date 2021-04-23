Сотни новых рабочих мест и многомиллионные инвестиции: в Нарве построят высокотехнологичный завод
Сегодня Министерство экономики и коммуникаций, Aquaphor International OÜ, городская управа Нарвы, городская управа Нарва-Йыэсуу и Фонд «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» подпишут протокол о намерениях, по которому к 2025 году в Нарве планируется построить большой, полностью роботизированный, завод по производству систем водоочистки. Инвестиции составят 200 миллионов евро, и будет создано дополнительно около 700 новых рабочих мест в регионе, сообщила пресс-служба Министерство экономики и коммуникаций.