В Бельгии выявили индийский штамм коронавируса

Так называемый двойной мутант B.1.617 был обнаружен в группе из 20 индийских студентов, которые прибыли в Бельгию на автобусе после приземления в Париже в середине апреля.

Симптомы заболевания появились через пять дней после приезда в Алст и Лёвен, где они должны проходить обучение на курсах санитаров. Сейчас вся группа находится на карантине. Выявленный впервые в октябре индийский вариант коронавируса вызывает особое опасение у специалистов, поскольку, судя по всему, он является невидимым для антител, выработанных для борьбы с уже имеющимися вариантами.