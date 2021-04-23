Цены на нефть начали расти

Данные из США и Великобритании указывают на растущий спрос, в то время как в ряде азиатских стран, включая Индию и Японию, ждать восстановления потребления в ближайшее время не приходится, поскольку заболеваемость COVID-19 остается высокой и действуют ограничительные меры, пишет Bloomberg.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 в пятницу составляет $65,82 за баррель, что на $0,42 (0,64%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,08 (0,1%) - до $65,4 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $61,92 за баррель, что на $0,49 (0,8%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов увеличилась на $0,08 (0,1%) - до $61,43 за баррель.

"Рынок мечется между сигналами о слабости спроса в краткосрочной перспективе и позитивными прогнозами на будущее", - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Group Хоуи Ли, предупреждая, что рыночная волатильность может увеличиться.

С начала текущей недели Brent потеряла 1,4%, WTI - 1,9%.