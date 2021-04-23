Сегодня исполняется 102 года с созыва первого эстонского органа демократического представительства – Учредительного Собрания. Обычно это означает день открытых дверей в Рийгикогу, где каждый может ознакомиться с комплексом зданий, в котором располагается эстонская законодательная власть.

Для подписчиков

Вместе с работниками замкового комплекса журналисты прошли по его самым потаенным уголкам. Где хранятся видавшие виды флаги, что находится на месте средневекового рыцарского туалета, сможет ли бомбоубежище вместить всех членов парламента?