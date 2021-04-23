Сегодня исполняется 102 года с созыва первого эстонского органа демократического представительства – Учредительного Собрания. Обычно это означает день открытых дверей в Рийгикогу, где каждый может ознакомиться с комплексом зданий, в котором располагается эстонская законодательная власть.

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Вместе с работниками замкового комплекса журналисты прошли по его самым потаенным уголкам. Где хранятся видавшие виды флаги, что находится на месте средневекового рыцарского туалета, сможет ли бомбоубежище вместить всех членов парламента?

Postimees проведет читателя в восемь уголков замкового комплекса Тоомпеа, которые обычно закрыты для широкой публики или необычность которых трудно заметить.