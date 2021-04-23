Пт, 23.04.2021
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В пруду найден труп мужчины

Свеча. ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

В четверг, 22 апреля, утром в волости Рыуге в пруду был обнаружен труп мужчины.

В Центр тревоги в 11.39 поступило сообщение из деревни Вана-Рооза, что в пруду вблизи дома был найден труп мужчины лет сорока, который со вчерашнего дня считался пропавшим, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

Признаков насильственной смерти на теле полиция не обнаружила.

Спасатели предупреждают, что домашний пруд с крутым и скользким берегом может представлять серьезную угрозу для людей с ограниченными физическими возможностями или для тех, кого могут настигнуть неожиданные проблемы со здоровьем.

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