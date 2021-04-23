Коронавирус диагностирован у 392 жителей Эстонии, шестеро скончались

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 218 человек, 169 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 59, в Пярнумаа — 26, в Тартумаа — 15, в Ляэне- и Ляэне-Вирумаа — по 14, в Рапламаа — девять, в Вильяндимаа — семь, в Выру- и Валгамаа — по шесть, в Йыгева- и Ярвамаа — по четыре, в Пыльвамаа — три и на Сааремаа — один новый случай. На Хийумаа новых случаев заражения не выявлено. В случае шести положительных результатов анализов в Регистре народонаселения не было указано место жительства.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 490 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 9,6% от общего количества сделанных тестов.

В стационарном лечении нуждаются 426 пациентов, скончались шесть человек

По состоянию на утро 23 апреля в Эстонии в больничном лечении нуждается 426 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 61 пациенту, из которых 41 человек, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких.

Была открыта 51 новая история болезни с COVID-19. За сутки выписали 25 человек, десять пациентов перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

В стационарном лечении нуждаются 6,7% больных от общего количества, на прошлой неделе госпитализировали 302 человек. Средний возраст находящегося на стационарном лечении пациента — 68 лет. Из всех госпитализированных 326 человек старше 60 лет (76%).

За сутки скончались шесть человек с коронавирусом: 68-летняя женщина, 73-летняя женщина, 79-летний мужчина, 84-летняя женщина, 87-летняя женщина и 88-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 1126 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 6784 случая заболевания COVID-19 у 6527 человек.

По состоянию на 23 апреля выздоровели 106 255 человек. Из них истории болезни 70 154 человек (66%) завершены, у 36 101 человека (34%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года был проведен 1 254 801 тест на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 119 610 положительных первичных результатов (9,5% от общего количества тестов).

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привиты 303 952 человека, две дозы вакцины получили 93 250 человек

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 303 952 человека, из которых обе дозы получили 93 250 человек. За сутки было введено 11 599 доз. В общей сложности ввели 397 202 дозы вакцины.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.