Коронавирус диагностирован у 392 жителей Эстонии, шестеро скончались
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5037 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 392, то есть 7,8% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5037 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 392, то есть 7,8% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 218 человек, 169 новых случаев приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавилось 59, в Пярнумаа — 26, в Тартумаа — 15, в Ляэне- и Ляэне-Вирумаа — по 14, в Рапламаа — девять, в Вильяндимаа — семь, в Выру- и Валгамаа — по шесть, в Йыгева- и Ярвамаа — по четыре, в Пыльвамаа — три и на Сааремаа — один новый случай. На Хийумаа новых случаев заражения не выявлено. В случае шести положительных результатов анализов в Регистре народонаселения не было указано место жительства.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 490 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 9,6% от общего количества сделанных тестов.
В стационарном лечении нуждаются 426 пациентов, скончались шесть человек
По состоянию на утро 23 апреля в Эстонии в больничном лечении нуждается 426 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 61 пациенту, из которых 41 человек, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких.
Была открыта 51 новая история болезни с COVID-19. За сутки выписали 25 человек, десять пациентов перевели в отделение, не связанное с COVID-19.
В стационарном лечении нуждаются 6,7% больных от общего количества, на прошлой неделе госпитализировали 302 человек. Средний возраст находящегося на стационарном лечении пациента — 68 лет. Из всех госпитализированных 326 человек старше 60 лет (76%).
За сутки скончались шесть человек с коронавирусом: 68-летняя женщина, 73-летняя женщина, 79-летний мужчина, 84-летняя женщина, 87-летняя женщина и 88-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 1126 человек с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 6784 случая заболевания COVID-19 у 6527 человек.
По состоянию на 23 апреля выздоровели 106 255 человек. Из них истории болезни 70 154 человек (66%) завершены, у 36 101 человека (34%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года был проведен 1 254 801 тест на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 119 610 положительных первичных результатов (9,5% от общего количества тестов).
С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии против COVID-19 привиты 303 952 человека, две дозы вакцины получили 93 250 человек
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 303 952 человека, из которых обе дозы получили 93 250 человек. За сутки было введено 11 599 доз. В общей сложности ввели 397 202 дозы вакцины.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
Установите приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 274 256 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 6609 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 161.
Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Интенсивность заражения в Эстонии очень высока
Заболеваемость COVID-19 высока по всей Эстонии. Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски! Сведите контакты с другими людьми к минимуму и как можно больше оставайтесь дома, чтобы снизить риск своего заражения и передачи инфекции в семейном кругу.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.