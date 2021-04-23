Для переболевших коронавирусом путешествие может быть связано с большими сложностями
В результате ослабления ограничений и с приходом весны у людей неизбежно начинают появляться мысли, связанные с путешествиями, в связи с чем возникает вопрос – можно ли уже планировать поездку и за границу? Так как единый паспорт вакцинации от коронавируса в Европейском союзе еще не был введен в оборот, в настоящее время при планировании путешествий с наибольшими сложностями сталкиваются именно те, кто уже переболел вирусом.