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  • Для переболевших коронавирусом путешествие может быть связано с большими сложностями

Для переболевших коронавирусом путешествие может быть связано с большими сложностями

Путешественник. ФОТО: Martha Asencio Rhine/ZUMAPRESS.com

В результате ослабления ограничений и с приходом весны у людей неизбежно начинают появляться мысли, связанные с путешествиями, в связи с чем возникает вопрос – можно ли уже планировать поездку и за границу? Так как единый паспорт вакцинации от коронавируса в Европейском союзе еще не был введен в оборот, в настоящее время при планировании путешествий с наибольшими сложностями сталкиваются именно те, кто уже переболел вирусом. 

«К нам уже обращалось достаточно много клиентов, которые переболели COVID-19, и у которых во время путешествия на границе или в аэропорту возникали проблемы. Так как тест ПЦР показывает положительный результат еще достаточно долго после болезни, авиакомпании начали требовать сертификат, подтверждающий выздоровление от вируса», – отметила руководитель отдела по страхованию путешествия Salva Эпп Ульфсак.

Во избежание путаницы Ульфсак советует переболевшим коронавирусом людям перед поездкой получить у семейного врача подтверждение, что человек больше не является инфекционно-опасным и может путешествовать. «В противном случае может случиться так, что при отсутствии такого сертификата человека просто не пустят на борт», – объяснила Ульфсак. Она добавила, что такая бумага может помочь и в ситуации, когда человеку удается выехать из Эстонии, однако вернуться обратно он не может, потому что в результате того, что он переболел дома вирусом COVID-19, тест ПЦР все еще показывает положительный результат.

«В то же время следует точно выяснить, продолжает ли конкретная авиакомпания или страна назначения принимать такое подтверждение, так как клиенты уже сообщали нам о том, что требования разных авиакомпаний в отношении представления сертификата могут серьезно отличаться», – отметил руководитель отдела по страхованию путешествий Salva. Особенно тщательно следует разобраться в условиях при поездках, во время которых путешественнику придется использовать услуги нескольких авиакомпаний.

Ульфсак подчеркнула, что в нынешней ситуации при планировании путешествия важно в первую очередь проконсультироваться с профессионалами из туристической или страховой фирмы, а также самостоятельно тщательно изучить официальную информацию.

Дополнительную информацию относительно требований разных стран для путешественников можно найти на сайте: reisitargalt.vm.ee.

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