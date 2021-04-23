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  • Почему в маленький эстонский поселок восточный новый год пришел с двухмесячным опозданием?

Фото ⟩ Почему в маленький эстонский поселок восточный новый год пришел с двухмесячным опозданием?

Восточный зодиак. ФОТО: Shutterstock

Год металлического быка по восточному календарю начался еще 12 февраля. По традиции, одну из стен зала Дома культуры поселка Ныо Тартуского уезда всегда украшало изображение символизирующего год животного. Однако в настоящее время из-за ремонта Дом культуры закрыт, а из-за распространения коронавируса в волостную управу посетителей выше первого этажа не пускают. Как же поступить, чтобы не нарушать традицию, пишет Tartu.Postimees. 

Металлический бык долго искал себе место, где бы он мог порадовать жителей волости, и наконец нашел его на стене спорткомплекса Nõo rannahall. Местная художница Сирье Шульц выполнила силуэт быка из устойчивого к погодным условиям материала. Внутри изображен вид поселка Ныо. 

Изображение символа 2021 года над входом в спорткомплекс. ФОТО: Nõo vallavalitsus.

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