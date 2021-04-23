Фото ⟩ Почему в маленький эстонский поселок восточный новый год пришел с двухмесячным опозданием?
Год металлического быка по восточному календарю начался еще 12 февраля. По традиции, одну из стен зала Дома культуры поселка Ныо Тартуского уезда всегда украшало изображение символизирующего год животного. Однако в настоящее время из-за ремонта Дом культуры закрыт, а из-за распространения коронавируса в волостную управу посетителей выше первого этажа не пускают. Как же поступить, чтобы не нарушать традицию, пишет Tartu.Postimees.