35 лет после чернобыльской катастрофы: кого отправляли работать в зараженную зону, и как ликвидаторы живут теперь?
В понедельник исполнится 35 лет со дня чернобыльской катастрофы. В ликвидации ее последствий участвовали и тысячи человек из Эстонии. По данным Нарвского союза ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, из Ида-Вирумаа туда отправились 875 человек, в том числе 370 нарвитян. Накануне памятной даты председатель союза ликвидаторов Сергей Непримеров вспоминает Чернобыль и рассказывает, как ликвидаторы живут сейчас.