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35 лет после чернобыльской катастрофы: кого отправляли работать в зараженную зону, и как ликвидаторы живут теперь?

Чернобыльская АЭС. ФОТО: Reuters / Scanpix

В понедельник исполнится 35 лет со дня чернобыльской катастрофы. В ликвидации ее последствий участвовали и тысячи человек из Эстонии. По данным Нарвского союза ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, из Ида-Вирумаа туда отправились 875 человек, в том числе 370 нарвитян. Накануне памятной даты председатель союза ликвидаторов Сергей Непримеров вспоминает Чернобыль и рассказывает, как ликвидаторы живут сейчас.

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По словам Сергей Непримерова, большинство ликвидаторов из Ида-Вирумаа - это резервисты. К моменту чернобыльской катастрофы они уже давно прошли срочную службу в советской армии, но по тогдашним законам военкоматы имели право призывать их на сборы.

“Нас же забирали не на ликвидацию аварии, - рассказал он. - В повестке стояло “военные сборы 25 суток”. А продержали кого три месяца, кого четыре, а кого и полгода. У нас жил в Нарве Саша Антонов - его вообще нашли на пикнике на месте мерикюльского десанта. Приехала милиция, сказали, что нужно ехать, увезли в военкомат. Оттуда - в полк в Йыхви, оттуда в Пярну технику получать и эшелоном - в Чернобыль”.

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