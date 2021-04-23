35 лет после чернобыльской катастрофы: кого отправляли работать в зараженную зону, и как ликвидаторы живут теперь?

По словам Сергей Непримерова, большинство ликвидаторов из Ида-Вирумаа - это резервисты. К моменту чернобыльской катастрофы они уже давно прошли срочную службу в советской армии, но по тогдашним законам военкоматы имели право призывать их на сборы.

“Нас же забирали не на ликвидацию аварии, - рассказал он. - В повестке стояло “военные сборы 25 суток”. А продержали кого три месяца, кого четыре, а кого и полгода. У нас жил в Нарве Саша Антонов - его вообще нашли на пикнике на месте мерикюльского десанта. Приехала милиция, сказали, что нужно ехать, увезли в военкомат. Оттуда - в полк в Йыхви, оттуда в Пярну технику получать и эшелоном - в Чернобыль”.