Американский Walmart прекратит использовать посылочные автоматы эстонской компании Cleveron

Как сообщило издание Wall Street Journal, компания решила отменить дальнейшие заказы, удалить 300 посылочных автоматов из магазинов и временно закрыть оставшиеся 1300.

Первоначальная цель использования посылочных автоматов заключалась в том, чтобы сделать покупки в интернете более эффективными, однако их использование не дало очевидного конкурентного преимущества перед использованием человеческого ресурса.

Автоматы расположены внутри магазинов Walmart, но в условиях пандемии люди предпочитают получать свои заказы либо на открытом воздухе, либо пользоваться службой доставки домой. Сейчас компания ищет новые решения для использования своих 1600 посылочных автоматов.