Американский Walmart прекратит использовать посылочные автоматы эстонской компании Cleveron
Американский розничный гигант Walmart решил отказаться от посылочных автоматов Cleveron, которые использовались для выдачи заказов, пишет Rus.ERR.
Американский розничный гигант Walmart решил отказаться от посылочных автоматов Cleveron, которые использовались для выдачи заказов, пишет Rus.ERR.
Как сообщило издание Wall Street Journal, компания решила отменить дальнейшие заказы, удалить 300 посылочных автоматов из магазинов и временно закрыть оставшиеся 1300.
Первоначальная цель использования посылочных автоматов заключалась в том, чтобы сделать покупки в интернете более эффективными, однако их использование не дало очевидного конкурентного преимущества перед использованием человеческого ресурса.
Автоматы расположены внутри магазинов Walmart, но в условиях пандемии люди предпочитают получать свои заказы либо на открытом воздухе, либо пользоваться службой доставки домой. Сейчас компания ищет новые решения для использования своих 1600 посылочных автоматов.
По словам представителя Cleveron, компания продолжит сотрудничество с Walmart в других сферах.