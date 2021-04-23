Двух иностранцев оштрафовали за нелегальную работу

В четверг, 22 апреля, сотрудники Службы пограничного и миграционного надзора Лыунаской префектуры в ходе проверки обнаружили на строительном объекте в волости Выру двух граждан Украины, работа которых не была должным образом зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны.