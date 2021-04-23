Пт, 23.04.2021
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Двух иностранцев оштрафовали за нелегальную работу

Кошелек. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

В ходе полицейского рейда в Вырумаа было обнаружено двое нелегальных иностранных рабочих.

В четверг, 22 апреля, сотрудники Службы пограничного и миграционного надзора Лыунаской префектуры в ходе проверки обнаружили на строительном объекте в волости Выру двух граждан Украины, работа которых не была должным образом зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны.

Как сообщает Лыунаская префектура, полиция назначила двум нарушителям штраф в размере 80 евро. 

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