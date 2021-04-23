В Венгрии смягчат ряд ограничений, введенных для борьбы с COVID-19

"К настоящему моменту 3,5 млн человек прошли вакцинацию, и поэтому с утра субботы могут открыться расположенные на открытом воздухе зоны ресторанов и баров", - сказал Орбан.

Он отметил, что сам с удовольствием отправится на веранду ресторана после снятия ограничений. "Меня тоже ждет пиво на террасе", - добавил премьер.

Орбан указал, что как только в стране будет вакцинировано 4 млн человек, будут открыты отели, кинотеатры, спортзалы, бани, библиотеки, а ресторанам разрешат принимать гостей внутри помещений.

Рестораны и другие объекты культуры и развлечений закрыты в Венгрии с ноября.

В Венгрии доступны пять вакцин от COVID-19. В феврале эта страна стала первой в ЕС, начавшей использовать российскую вакцину "Спутник V" и китайский препарат компании Sinopharm.