Фото ⟩ У богатых свои причуды: покупатель приобрел дом только из-за его номера
Дом в восточной части Сиднея, Австралия, продавался только четыре дня, так как появился покупатель, совершивший покупку не моргнув глазом, пишет Kodustiil.
Дом в восточной части Сиднея, Австралия, продавался только четыре дня, так как появился покупатель, совершивший покупку не моргнув глазом, пишет Kodustiil.
По словам маклера, который занимался продажей дома, покупатель заплатил на 900 000 австралийских долларов (582 147 евро) дороже, чтобы заполучить дом в свою собственность: «Это его любимое число... Одним из условий покупателя было наличие в номере дома цифр 5 и 6». Окончательная цена дома составила 4,8 млн австралийских долларов, или 3,1 миллиона евро.
Маклер добавляет, что покупателю уже за сорок, и он почти год искал дом, прежде чем нашел это предложение в интернете. Помимо номера дома, покупатель интересовался и его местонахождением, пишет realestate.au.com.
Как гласит нумерология, эти цифры предвещают удачу. В купленном доме три спальни, две ванные, солнечная терраса и гараж на две машины. Дом современно обставлен и имеет открытую планировку.
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