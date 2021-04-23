Фото ⟩ У богатых свои причуды: покупатель приобрел дом только из-за его номера

По словам маклера, который занимался продажей дома, покупатель заплатил на 900 000 австралийских долларов (582 147 евро) дороже, чтобы заполучить дом в свою собственность: «Это его любимое число... Одним из условий покупателя было наличие в номере дома цифр 5 и 6». Окончательная цена дома составила 4,8 млн австралийских долларов, или 3,1 миллиона евро.

Дом в Австралии. ФОТО: realestate.com.au

Маклер добавляет, что покупателю уже за сорок, и он почти год искал дом, прежде чем нашел это предложение в интернете. Помимо номера дома, покупатель интересовался и его местонахождением, пишет realestate.au.com.

Дом в Австралии. ФОТО: realestate.com.au

Как гласит нумерология, эти цифры предвещают удачу. В купленном доме три спальни, две ванные, солнечная терраса и гараж на две машины. Дом современно обставлен и имеет открытую планировку.

Дом в Австралии. ФОТО: realestate.com.au