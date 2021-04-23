Таллиннцы уже подали 1289 ходатайств о компенсации за первый день больничного

Как сказала вице-мэр Бетина Бешкина, город выплачивает компенсацию за первый день больничного, чтобы поощрить людей открывать больничные при первых симптомах заболевания.

«К сожалению, проблема в том, что вирус распространяется в семьях и на работе. Зачастую люди приходят на работу, игнорируя первые симптомы заболевания – многие не хотят открывать больничный из-за того, что их доходы снизятся, - сказала Бетина Бешкина. – С помощью городского универсального пособия мы сможем замедлить распространение вируса и, наряду с этим, дать жителям Таллинна чувство уверенности в том, что они справятся с повседневными задачами, и сберечь их здоровье».

Компенсация выплачивается задним числом, на основании больничных листов, открытых начиная с 25 марта. Получать пособие могут зарегистрированные жители Таллинна. Ходатайства о выплате пособия можно подавать через электронную среду обслуживания спустя 24 часа после того, как Больничная касса закрыла больничный лист и выплатила компенсацию. Больничная касса делает отметку о выплате больничного в течение следующего рабочего дня после того, как средства поступили в банк.

Учитывая высокий риск заражения, горожан просят пользоваться системой электронного обслуживания, но если это невозможно, ходатайство можно подать и по электронной почте в отдел социального обеспечения районной управы по месту жительства или в зале обслуживания районной управы по месту жительства. Поданное по электронной почте ходатайство должно быть подписано дигитально.