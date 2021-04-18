Картина дня: Эстония высылает российского дипломата, влияние пандемии на образование и обстановка на рынке недвижимости

Эстония высылает российского дипломата в знак солидарности с Чехией

Сегодня, 23 апреля, МИД Эстонии вызывал посла Российской Федерации в Эстонии Александра Петрова, чтобы выразить жесткий протест в связи с полученной из Чешской Республики информацией, согласно которой военная разведка России организовала в 2014 году взрыв на складе в Врбетице. Читать далее...

Покупатель жилья в новостройке: в Эстонии возникли проблемы со строительством новых домов?

Коронавирус оказал влияние на многие сферы деятельности, в том числе и на строительство: прошлой весной некоторые застройщики вынуждены были заморозить стройки. По словам одного покупателя жилья в новостройке, коронакризис до сих пор влияет на строительство домов, поскольку стал виновником дефицита стройматериалов. Читать далее...

Исследование сточных вод: наблюдается тенденция к снижению заболеваемости

Результаты проводимого учеными Тартуского университета мониторингового исследования сточных вод указывают на то, что распространение коронавируса в Эстонии снижается, но о полном отступлении вируса ни в одном уезде пока говорить не приходится. Читать далее...

Рейнсалу и Михкельсон: Эстонии следует выслать дипломатов РФ в знак солидарности с Чехией

По мнению политиков Урмаса Рейнсалу ("Отечество") и Марко Михкельсона (Партия реформ), Эстонии следует проявить солидарность с Чехией и выслать российских дипломатов. Читать далее...

Рейнсалу и Михкельсон: Эстонии следует выслать дипломатов РФ в знак солидарности с Чехией

По мнению политиков Урмаса Рейнсалу ("Отечество") и Марко Михкельсона (Партия реформ), Эстонии следует проявить солидарность с Чехией и выслать российских дипломатов. Читать далее...

35 лет после чернобыльской катастрофы: кого отправляли работать в зараженную зону, и как ликвидаторы живут теперь?

В понедельник исполнится 35 лет со дня чернобыльской катастрофы. В ликвидации ее последствий участвовали и тысячи человек из Эстонии. По данным Нарвского союза ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, из Ида-Вирумаа туда поехали 875 человек, в том числе 370 нарвитян. Накануне памятной даты председатель союза ликвидаторов Сергей Непримеров вспоминает Чернобыль и рассказывает, как ликвидаторы живут сейчас. Читать далее...

Коронавирус диагностирован у 392 жителей Эстонии, шестеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5037 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 392, то есть 7,8% от общего количества. Читать далее...

Финские специалисты: со «Спутником V» могут возникнуть такие же проблемы, как и с AstraZeneca

Ведущий финский специалист в области вакцинации, профессор эмерит Тимо Весикари предупреждает на страницах газеты Aamulehti, что у российской вакцины "Спутник V" будут такие же проблемы, что и у AstraZeneca. Читать далее...

"Нам тут больные не нужны": новое руководство компании издевается над немолодыми работниками?

Cразу несколько работников ярвамааской фермы Virika, где разводят мясной скот, пожаловались на дискриминацию на рабочем месте со стороны нового начальства. Об этом рассказывает программа Kuuuurija. Читать далее...