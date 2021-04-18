Картина дня: Эстония высылает российского дипломата, влияние пандемии на образование и обстановка на рынке недвижимости
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 апреля.
Сегодня, 23 апреля, МИД Эстонии вызывал посла Российской Федерации в Эстонии Александра Петрова, чтобы выразить жесткий протест в связи с полученной из Чешской Республики информацией, согласно которой военная разведка России организовала в 2014 году взрыв на складе в Врбетице. Читать далее...
Коронавирус оказал влияние на многие сферы деятельности, в том числе и на строительство: прошлой весной некоторые застройщики вынуждены были заморозить стройки. По словам одного покупателя жилья в новостройке, коронакризис до сих пор влияет на строительство домов, поскольку стал виновником дефицита стройматериалов. Читать далее...
Результаты проводимого учеными Тартуского университета мониторингового исследования сточных вод указывают на то, что распространение коронавируса в Эстонии снижается, но о полном отступлении вируса ни в одном уезде пока говорить не приходится. Читать далее...
По мнению политиков Урмаса Рейнсалу ("Отечество") и Марко Михкельсона (Партия реформ), Эстонии следует проявить солидарность с Чехией и выслать российских дипломатов. Читать далее...
По мнению политиков Урмаса Рейнсалу ("Отечество") и Марко Михкельсона (Партия реформ), Эстонии следует проявить солидарность с Чехией и выслать российских дипломатов. Читать далее...
В понедельник исполнится 35 лет со дня чернобыльской катастрофы. В ликвидации ее последствий участвовали и тысячи человек из Эстонии. По данным Нарвского союза ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, из Ида-Вирумаа туда поехали 875 человек, в том числе 370 нарвитян. Накануне памятной даты председатель союза ликвидаторов Сергей Непримеров вспоминает Чернобыль и рассказывает, как ликвидаторы живут сейчас. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5037 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 392, то есть 7,8% от общего количества. Читать далее...
Ведущий финский специалист в области вакцинации, профессор эмерит Тимо Весикари предупреждает на страницах газеты Aamulehti, что у российской вакцины "Спутник V" будут такие же проблемы, что и у AstraZeneca. Читать далее...
Cразу несколько работников ярвамааской фермы Virika, где разводят мясной скот, пожаловались на дискриминацию на рабочем месте со стороны нового начальства. Об этом рассказывает программа Kuuuurija. Читать далее...
За год пандемия успела почти полностью разрушить привычную модель образования и отправила нас прямиком в дивный новый мир, в котором гаджеты вот-вот заменят учителей. Rus.Postimees выяснил, какие именно трудности на образовательном фронте спровоцировала вспышка коронавируса и как с ними справляются. Читать далее...
В последние месяцы много шума вызвали утверждения о том, что на рынке недвижимости без разбора хватают все подряд, свободные деньги потоком текут в сектор, и начался неконтролируемый рост цен. Однако наблюдавшиеся на протяжении пары месяцев колебания рынка все же еще слишком преждевременно называть бумом. Читать далее...
Научный сотрудник Центра международных оборонных исследований (RKK) Мартин Хурт сказал в студии Postimees, что сбалансированность государственного бюджета, конечно, важна, но не важнее, чем государственная оборона. Читать далее...
Финляндия приняла решение сохранить жесткие ограничения на въезд в страну, которые продлены до 25 мая. Это означает, что трудовая миграция между Эстонией и Финляндией будет запрещена уже четвертый месяц подряд. Читать далее...
В 2020 году было построено на 7% меньше новостроек, чем в 2019-м. После четырех лет роста объем внутреннего строительства в прошлом году снизился, а вот интерес к развитию недвижимости все растет. Читать далее...
Сегодня исполняется 102 года с созыва первого эстонского органа демократического представительства – Учредительного Собрания. Обычно это означает день открытых дверей в Рийгикогу, где каждый может ознакомиться с комплексом зданий, в котором располагается эстонская законодательная власть. Читать далее...