ФОТО: BBC News

В 2014 году в деревне Врбетице в 350 километрах от Праги на двух складах боеприпасов прогремели взрывы, в результате которых погибли два человека. Спустя семь лет малоизвестный за пределами страны инцидент обернулся международным скандалом, когда чешские власти обвинили в причастности ко взрывам российские спецслужбы.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как эти события запомнили сами чехи и почему сейчас их оценка может изменить внешнюю политику страны.

В минуте от гибели

Диспетчерский центр экстренной помощи города Злин принимает первый звонок о пожаре в деревне Врбетице. На часах 9:49:56, 16 октября 2014 года.

Никто из реагировавших на вызов не знает не просто того, что этот пожар станет одним из самых дорогостоящих ЧП за всю историю страны, но и того, что о нем напишут все главные международные СМИ - правда, через семь лет. Не знают они и того, что горит в Врбетице не лес, а склад с 50 тоннами боеприпасов.

Первой приезжает группа под руководством Иржи Овесного. "Мы ехали ликвидировать обычный лесной пожар, - вспоминает Овесны. - Мы остановились в 50 метрах от склада номер 16 и услышали небольшой треск - ничего ужасного, но потом он начал усиливаться и мы подумали, что внутри есть что-то, о чем мы не знаем."

Склады компании IMEX, которые до 2006 года использовала чешская армия, не были внесены в реестр опасных гражданских объектов, но Овесны интуитивно решил, что приближаться к пожару нельзя. В тот момент на месте находилось около 40 человек, и к складу с другой стороны подъехали пожарные из другого города.

"Мы поехали за ними, убедили их ретироваться на километр от склада. Когда мы доехали до безопасного места, прогремел взрыв. То есть от гибели нас отделяла минута. Позже мы разговаривали с пиротехниками: по их словам, мы бы не выжили, [если бы вовремя не уехали]. Нам повезло, что именно мы приехали первыми, а не кто-то из добровольцев, а то все бы закончилось совсем по-другому", - заключает Овесны.

В результате взрыва склада номер 16 погибли два работника компании IMEX, которой принадлежали вооружения, - их отправили приклеивать на товар маркировку опасного груза.

Взрыв ФОТО: TN.CZ

Житель близлежащего села Влаховице Радим Мича тоже отчетливо помнит 16 октября 2014 года: "Мы работали на стройке на холме в Славичине (поселке в семи километрах от Врбетице - Би-би-си), под нами был долина с оружейным складом. Когда начались более сильные взрывы, мы поднялись повыше, чтобы поглазеть. Когда случился самый мощный взрыв, мы с мужиками попадали и после этого побежали прятаться."

Последовало 355 взрывов. Власти экстренно эвакуировали жителей Влаховице и учеников двух школ в Славичине. "Они сказали, что нам надо немедленно уехать на весь день. Началась паника, потому что никто не понимал, что произошло и что еще может произойти", - говорит Мича.

Через полтора месяца, 3 декабря 2014 года, действительно прогремел новый, более сильный взрыв примерно в километре от хранилища, уничтоженного в октябре. На этот раз взорвался второй склад - номер 12 - той же компании IMEX, на котором хранилось около 100 тонн боеприпасов. Этот инцидент не менее загадочный.

"Полиция после первого взрыва провела осмотр второго склада на предмет наличия взрывных устройств, после этого его опечатала. Помещение охраняли десятки полицейских. Если кто-то оставил взрывное устройство во втором хранилище до 16 октября, то полиция совершила ошибку при осмотре, если после 16 октября - то она плохо охраняла здание", - считает Радек Ондруш, представитель чешского экспортера вооружения IMEX.

По информации чешских СМИ, основной версией полиция считает именно то, что взрывчатка уже какое-то время находилась внутри склада. Министр внутренних дел Ян Гамачек намекал, что, возможно, с первым взрывом что-то пошло не так и второй взрыв должен был произойти не на территории Чехии, а, возможно, в Болгарии. Но с этим не согласны в IMEX: "Содержимое второго склада ни в коем случае не должно было экспортироваться в Болгарию в 2014 году."

Боеприпасы ФОТО: TN.CZ

Невзирая на мощность взрыва, все обошлось без жертв, но местным снова пришлось эвакуироваться.

"У меня тут проверяли документы, пытались выяснить, правда ли, что я тут живу. Это неприятно, когда ты здесь вырос, прожил всю свою жизнь; все, что у тебя есть, оно вот здесь, и тебя не хотят пускать домой, потому что он, возможно, разрушен", - рассказывает Мича. Он добавляет, что многим пришлось пришлось поменять окна и двери, но дома выстояли, и в целом все отделались испугом.

Мирная страна боеприпасов

Для тихой Чехии события во Врбетице стали сенсацией на долгое время вперед.

"Чехия привыкла себя чувствовать абсолютно мирной страной, где не происходит ничего даже отдаленно похожего на военные действия. Это было первое напоминание за долгие годы, что Чехия является крупным экспортером вооружения, находится не в самом мирном окружении, рядом идет война, хотя Чехия старается этого не замечать, - объясняет политолог Иван Преображенский. - Для Чехии это, конечно, была сенсация. Вообще осознать, что на ее территории находится столько боеприпасов, и то, что за ними по большому счету никто особо не присматривает".

Очистка территории от неразорвавшихся боеприпасов длилась шесть лет - до октября 2020 года. Ее стоимость оценивается в 1 млрд чешских крон (около 46,5 млн долларов). По мнению Преображенского, и это сыграло роль в восприятии события: "Это было очень дорого для Чехии, для которой это всегда существенный момент, когда выясняется, что нужно потратить очень большую сумму из государственного бюджета непонятно на что, на свалившееся на голову. Реакция в чешском обществе была бы такой же на землетрясение, цунами, мне кажется".

Эвакуация ФОТО: hzscr.cz

По словам политолога, в те годы чехи в основном думали, что взрывы - результат халатности, и возмущались тем, что государство так долго не могло разобраться с техногенной аварией : "А вдруг возникнут еще какие-то? А на территории Чехии ведь находятся атомные станции..".

Петров и Боширов

В субботу 17 апреля 2021 года чешская полиция неожиданно объявила в розыск двух российских граждан в связи с совершением тяжкого преступления. На сайте полиции сообщается, что они передвигались по территории страны, используя несколько разных паспортов - на имя гражданина Таджикистана Руслана Тобарова и гражданина Молдовы Николая Попы, а также российские на имя Александра Петрова и Руслана Боширова.

Людей с этими же именами Великобритания обвинила в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году. По данным расследовательской группы Bellingcat, на самом деле это офицеры российского ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Петров и Боширов ФОТО: Getty Images

Позднее чешские службы безопасности сообщили, что подозревают россиян в причастности к взрывам. Местные СМИ предположили, что мотивом могла быть попытка остановить экспорт вооружения на Украину или в Сирию. Официальная представительница МИД России Мария Захарова назвала это "маразматическим парадом".

По словам представителя IMEX Ондруша,с компанией и правда связывались двое мужчин, которые представились потенциальными покупателями. По информации издания The Insider, они отправили сканы таджикского и молдавского паспортов на имена Тобарова и Попы и попросили доступ к хранилищам, чтобы лично осмотреть боеприпасы.

"У них был обычный запрос - интересовались стрелковым оружием, боеприпасами. Они действовали стандартно: прислали имейл, мы его перенаправили в ВТУ [именно ВТУ - Военно-технический институт минобороны Чехии - сдавал склады в аренду частным компаниям - Би-би-си]. Они с нами после этого больше не связывались", - рассказывает Ондруш.

Представитель IMEX в том письме не увидел ничего подозрительного. Визиты потенциальных клиентов были нормальным явлением: "Такие визиты проходят довольно часто. В тот год за довольно короткий период таких было около семи".

Прямых доказательств присутствия россиян на территории чешских складов нет. Мича говорит, что в деревне их тоже никто не видел, но добавляет, что "въезд на территорию склада находится вне села, туда можно проехать незаметно".

Очистка территории длилась шесть лет ФОТО: TN.CZ

По словам представителя IMEX, оружейные склады ограждали два забора - внешний и внутренний. Вход в сами помещения защищала электронная система безопасности, и за въездом на территорию склада следили два охранника.

Однако на территорию со складами ходили и местные - например, за грибами. Один житель Влаховице, который попросил не называть его имя, рассказывает, что деревенские на участке со складами даже устраивали ралли : "Нельзя сказать, что там кто-то до взрывов что-то сильно контролировал. Мы туда с друзьями несколько раз ходили. Охрана точно не была на таком уровне, про который рассказывает наше правительство. Если захотеть, можно было пройти аж к дверям склада. Поговаривали, что там где-то сидит охранник, но, может, он находился при главном входе? Нас он никогда не трогал".

Радек Ондруш настаивает, что территория охранялась, но согласен, что "для специалиста по саботажам там никаких серьезных препятствий не было". Он также уверен, что взрыв не мог случиться сам по себе: "То, что мы там хранили, многократно тестировалось на взрывоопасность. Ничего из мне известного состава боеприпасов, которые там находились, не могло самодетонироваться".

По сообщениям чешских СМИ, якобы существуют кадры, доказывающие то, что "Петров" с "Бошировым" в какой-то момент действительно появились у складов. Чешские правоохранительные органы их пока не опубликовали.

Дипломатическая война с Россией

Новость о возможном вмешательстве российских спецслужб в дела своей деревни мэра Влаховице (в состав которой технически входит Врбетице) Зденека Говеджака шокировала: "Я себе не мог произошедшее рационально объяснить даже раньше, а если сейчас вдуматься, что у нас тут могли работать российские агенты - от этого совсем жутко".

Он, как и многие, задавался вопросом - почему о причастности российских агентов объявили именно сейчас - спустя семь лет. Одни считают, что финальная стадия расследования началась не раньше 2018 года, потому что чешская секретная служба BIS смогла опознать "Боширова" с "Петровым" только после отравления Скрипалей.

"Я думаю, что реальные результаты могли возникнуть к концу 2020 года - в начале 2021-го, и после этого скорее всего встал вопрос - а как и в каком контексте это объявить? С одной стороны, всем была памятна ситуация с Великобританией и мощная международная поддержка. С другой стороны, чехи понимали, что Чехия - не Великобритания, и они ожидали ответную реакцию со стороны России. Когда возник новый этап противостояния России и США, видимо, они решили, что теперь подходящий момент", - объясняет Преображенский.

Разбитое яйцо на стене российского посольства ФОТО: Getty Images

Момент, возможно, оказался не настолько подходящим. И хотя с Чехией выразил солидарность и ЕС, и Совет НАТО, между Москвой и Прагой развязалась беспрецедентная дипломатическая война с десятками высланных дипломатов, исключением Росатома из тендера по АЭС Дукованы - и это, скорее всего, только начало.

"Очевидно, что Чехия переходит из разряда стран, которые успешно живут внутри ЕС, аккуратно сотрудничают с США и Россией, в разряд стран, которые противостоят России, и она не может больше занимать позицию немножко между двумя стульями. Чехия в результате жесткой политики Кремля встала перед выбором, который она совершенно не собиралась делать", - рассуждает Преображенский.

И пока в Праге премьер-министр Андрей Бабиш говорит о "беспрецедентном террористическом акте на чешской территории", а новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек требует дополнительного сокращения штата российского посольства, в 350 километрах от столицы в селе Влаховице местные жители удивляются, что их деревня могла вызвать такой интерес ГРУ.