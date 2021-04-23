Алексей Навальный прекратил голодовку

Навальный поблагодарил всех за поддержку. «Спасибо вам - с сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения», - написал он.

Он отметил, что одной из причин прекращения голодовки стало вчерашнее обращение врачей, которым он полностью доверяет, что уже удалось добиться многого, а анализы показывают, что «через минимальное время лечить будет некого».

Еще одним, по словам Навального, даже более важным аргументом стало то, что в знак солидарности с ним голодовку начали несколько людей, включая представителей «Матерей Беслана». «У меня слезы из глаз потекли, когда я прочитал это. Господи, да я даже не знаком с этими людьми, а они идут на такое для меня», - написал он.

Навальный подчеркнул, что требование допустить к нему необходимого врача он не снимает: у негопропадает чувствительность участков рук и ног, и он хочет понять, что это и как это лечить. «С учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи», - завершил российский оппозиционер.