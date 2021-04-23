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Минюст России включил издание «Медуза» в список иностранных агентов. Издание обжалует это решение.

В реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в пятницу внесены компания SIA Medusa Project, зарегистрированная в Латвии, а также «Первое антикоррупционное СМИ» (ПАСМИ).

Такое решение принято «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации», говорится в сообщении министерства.

Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко заявила Би-би-си: «Сказать, что это неожиданно, не могу. Сказать, что это приятно, тоже не могу». Издание обжалует включение в список иностранных агентов, сказала она «МБХ медиа».

Главный редактор ПАСМИ Дмитрий Вербицкий сообщил Би-би-си, что для него решение Минюста стало сюрпризом. «Считаем, что решение ошибочное и необоснованное. В ближайшее время, думаю, разберемся и, естественно, будем обжаловать. Мы не финансируемся из-за рубежа. Изучаем сейчас как раз пожертвования с бухгалтерией и разовые контракты, может, что-то незначительное и было, но никакого финансирования постоянного из-за рубежа у нас точно не было», - сказал он.

У основателей «Медузы» есть юрлицо в России - московская рекламная компания «Редакция», в которой 50% принадлежат Тимченко и 35% - главному редактору издания Ивану Колпакову.

Судя по отчетности, через «Редакцию» проходит часть рекламных контрактов «Медузы». Например, в 2019 году Музей изобразительных искусств имени Пушкина заключил с этой фирмой контракт на рекламу выставки Френсиса Бэкона и Люсьена Фрейда на страницах издания.

В 2019 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Редакции» составила 160 млн рублей, в 2020 - 210 млн рублей. Выручка латвийского юрлица Medusa Project в 2019 году составила 2 млн евро (около 145 млн рублей по среднему курсу того года), следует из латвийского бизнес-реестра.

СМИ-иноагенты

Теперь в реест средств массовой информации, выполняющих функции «иностранного агента», входят 14 СМИ, в том числе «Голос Америки», «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время», а также пять физических лиц.

Физлица были впервые включены в реестр СМИ-иноагентов в конце прошлого года - в него вошли художница и фемактивистка Дарья Апахончич, правозащитник Лев Пономарев, журналисты Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, а также главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин.

СМИ-иноагенты обязаны предоставлять властям данные о персональном составе руководства, расходовании средств и аудиторских проверках. Кроме того, материалы таких СМИ должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой.