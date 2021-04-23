В России прокомментировали высылку дипломатов из Эстонии, Латвии и Литвы

«В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи», - заявила она журналистам.

Леонид Слуцкий. ФОТО: Anton Novoderezhkin/Anton Novoderezhkin/TASS

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий уверен, что Россия ответит "быстро и соразмерно" Литве, Латвии и Эстонии на высылку дипломатов, передает РИА Новости.

"Говорить о том, что выдворение российских дипломатов является шагом к осложнению отношений с Москвой, нет необходимости, они и так хуже некуда с каждой из трех прибалтийских республик по отдельности, и со всеми вместе. Уверен, Россия ответит быстро и соразмерно и Литве, и Латвии, и Эстонии", - заявил Слуцкий журналистам.

По его словам, страны Балтии "не могут остаться в стороне, когда запущена цепная антироссийская реакция для прикрытия провала операции Вашингтона по организации госпереворота в Белоруссии".

"Их вассальная верность сюзерену никогда не оспаривалась и не нуждалась в проверке на прочность", - сказал депутат.

Дипкризис в отношениях Чехии и России

Дипломатический кризис между двумя странами начался 17 апреля после того, как Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал это "беспрецедентным террористическим актом", пишет DW.

Кремль назвал обвинения со стороны Праги абсурдными и абсолютно беспочвенными. Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, а Россия в ответ - 20 чешских.

22 апреля глава чешского МИДа сообщил о предстоящей высылке из страны нескольких десятков российских дипломатов. Численность состава посольства РФ в Праге до конца мая должна быть уменьшена до размера чешской дипмиссии в Москве, заявил Кулганек.

В посольстве Чехии в Москве в настоящее время осталось 24 сотрудника: пять дипломатов и 19 человек административного персонала, в то время как в российском посольстве в Праге - 27 дипломатов и 67 административных сотрудников. Объявленные Кулганеком меры означают, что штат российской дипмиссии фактически должен быть сокращен примерно на 70 человек.