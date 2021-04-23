Maxima отправит вакцинированных сотрудников в Хургаду

Среди всех вакцинированных сотрудников Maxima будут разыграны десять недельных поездок на двоих в Хургаду, Египет. Победителей ждет отдых в пятизвездочном отеле с пакетом «все включено», которым можно пользоваться во второй половине года.

Maxima отмечает, что и раньше оплачивала как медицинские справки, так и ежегодную вакцинацию от гриппа. Сейчас торговая сеть хочет повысить заинтересованность своих сотрудников в вакцинации от коронавируса при первой возможности.

«Чем больше людей будет вакцинировано, тем быстрее мы сможем вернуться к нормальной жизни, чувствовать себя в безопасности на работе и провести летний отдых без ограничений», – сказал Волкас.

Maxima провела несколько внутренних курсов, на которых врач объяснил всем сотрудникам различия, действие и безопасность вакцин. Во время онлайн-обучения люди также имели возможность задавать вопросы.