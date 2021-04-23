Пт, 23.04.2021
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Maxima отправит вакцинированных сотрудников в Хургаду

Maxima. Фото иллюстративное. ФОТО: Arvo Meeks

Генеральный директор Maxima Eesti OÜ Эдвинас Волкас объявил внутри компании розыгрыш поездок, призывая сотрудников активно вакцинироваться. 

Среди всех вакцинированных сотрудников Maxima будут разыграны десять недельных поездок на двоих в Хургаду, Египет. Победителей ждет отдых в пятизвездочном отеле с пакетом «все включено», которым можно пользоваться во второй половине года.

Maxima отмечает, что и раньше оплачивала как медицинские справки, так и ежегодную вакцинацию от гриппа. Сейчас торговая сеть хочет повысить заинтересованность своих сотрудников в вакцинации от коронавируса при первой возможности.

«Чем больше людей будет вакцинировано, тем быстрее мы сможем вернуться к нормальной жизни, чувствовать себя в безопасности на работе и провести летний отдых без ограничений», – сказал Волкас. 

Maxima провела несколько внутренних курсов, на которых врач объяснил всем сотрудникам различия, действие и безопасность вакцин. Во время онлайн-обучения люди также имели возможность задавать вопросы.

Во время распространения коронавируса торговая сеть предоставила людям с симптомами возможность проходить тест за счет компании.

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