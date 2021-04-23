Уровень государственного долга Эстонии по-прежнему самый низкий в ЕС

По данным Eurostat, по сравнению с четвертым кварталом 2019 года государственный долг Эстонии вырос на 9,8 процентных пункта, а в квартальном сравнении упал на 0,3 процентных пункта.

Среди стран с самым низким уровнем долга наряду с Эстонией Люксембург (24,9 процента) и Болгария (25 процентов). Самый высокий долг в Греции (205,6 процента), за ней следуют Италия (155,8 процента) и Португалия (133,6 процента).

По состоянию на конец четвертого квартала правительственный долг в еврозоне составлял в среднем 98 процентов ВВП, что на 0,8 процентных пункта выше, чем в третьем квартале. В четвертом квартале 2019 года этот показатель составлял 83,9 процента.

В целом в ЕС этот показатель вырос за квартал с 89,7 до 90,7 процента. В четвертом квартале 2019 года он составлял 77,5 процента.

За квартал этот показатель вырос в 17 странах ЕС. Самый высокий рост зафиксирован в Венгрии (6,5 процентных пункта), Испании (6 пунктов) и Греции (5,9 пункта). Показатель упал в 10 странах, спад был сильнее всего в Ирландии (2,8 процентных пункта), Латвии и Люксембурге (по 1,2 пункта).