Фото ⟩ Похитители координатора штаба Навального вырезали ей на руке букву «Н»

О произошедшем утром 23 апреля Ксения Середкина сообщила в Twitter. Ее задержали, когда она выносила мусор. Активистку насильно увезли, после чего подвергли истязаниям. После того, как Ксению отпустили, она написала об этом в соцсети. "Меня отпустили. Иду пешком из Широчанки. Они заставляли меня глотать резиновую дубинку, - сообщила сторонница Алексея Навального. - Я отказывалась глотать резиновую дубинку. На каждый мой отказ мне делали засечку на руке. Засечек у меня много".

В истязаниях участвовали четверо мужчин. Один держал активистку, а другой делал засечки. Ксения Середкина опубликовала фотографию руки с многочисленными следами неглубоких порезов или царапин.

Я отказывалась глотать резиновую дубинку.

На каждый мой отказ мне делали засечку на руке

Засечек у меня много. pic.twitter.com/YLYm52JMUW — Ксения Середкина (@kseryodkina) April 23, 2021

Широчанка - это поселок в Ейском районе Краснодарского края. По словам руководителя сети штабов Навального Леонида Волкова, Середкиной похитившие ее мужчины говорили: "Тебе нравится буква "Н", мы будем тебе ее вырезать".

"Мы реально перешли на уровень "фашисты поймали партизана", - добавил Леонид Волков.

21 апреля по всей России прошли несогласованные с властями акции в поддержку Алексея Навального, который объявил в колонии голодовку, требуя квалифицированной медицинской помощи. По последним данным "ОВД-Инфо", в связи с акциями протеста были задержаны 1922 человека. В Ростове-на-Дону на акцию вышли около 500 человек, были задержаны 12 человек.

Силовики избивали смм-редактора штаба Навального, выпытывая у него пароли

В подмосковных Люберцах сотрудники правоохранительных органов задержали смм-редактора московского штаба Навального Александра Шепелева, который позднее тоже рассказал о физическом насилии.

Дверь квартиры, где живут корреспондентка "Медиазоны" Ольга Ромашова и Александр Шепелев начали выпиливать болгаркой около 20:00 21 апреля. Перед этим в дверь громко постучали - посмотрев в глазок, Ольга увидела, что в подъезде много людей, некоторые из них в балаклавах.

Незнакомцы сказали, что в подъезде начался пожар, им нужно найти очаг возгорания, а для этого - пройти в квартиру. Во дворе действительно стояла пожарная машина. Дверь журналистка открывать сначала отказалась, и тогда мужчины пригрозили, что выпилят ее. Когда в глазке появился пожарный, заводящий болгарку, Ольга открыла дверь, пишет "Медиазона".

Внутрь зашли около десяти мужчин - пятеро в гражданском, еще трое или четверо в форме СОБРа или других силовых структур - в бронежилетах, с оружием и в балаклавах. С ними были двое понятых, мужчина и женщина.

Силовики стали ходить по квартире, трогать предметы и фотографировать. Потом Ольгу завели в кухню, откуда ее не выпускал силовик в балаклаве. Остальные остались в комнате с Александром, и через дверь Оля слышала, как он кричит: "А-а-а!" и "Мне больно!"