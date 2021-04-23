В Вильяндимаа пожар унес жизнь 71-летнего мужчины

Загорелся двухэтажный жилой дом с мансардным этажом. Когда на место прибыли спасатели, пламя уже было видно из окон на второй этаже и вырывалось через крышу. Квартира на втором этаже дома была в огне. Дымовые датчики имелись на первом этаже дома.

Сообщение о пожаре пришло в 14:51. В тушении пожара участвовали спасательные команды из Абья-Палуоя, Вильянди, Мыйзакюла и Килинги-Нымме, а также бригады скорой помощи из Абья-Палуоя и Килинги-Нымме.

От проходивших у дома людей стало ясно, что возможно в доме находится человек. В ходе пожарных работ из дома вынесли тело 71-летнего мужчины.

Огонь смогли изолировать только спустя час, в 16:37. В тушении пожара участвовали спасательные команды из Абья-Палуоя, Вильянди, Мыйзакюла и Килинги-Нымме, а также бригады скорой помощи из Абья-Палуоя и Килинги-Нымме. Второй этаж дома полностью сгорел, нижний этаж пропах дымом и пострадал из-за воды. В 19:13 пожар был полностью потушен.

О причинах пожара пока говорить рано. Дымовые датчики имелись на первом этаже, они сработали. Были ли датчики на второй этаже установит следствие.

Спасательное управление напоминает, что во избежание пожаров и гибели людей в жилых домах необходимо содержать в порядке отопительные печи и электрические системы, а также соблюдать требования пожарной безопасности зданий. Все эти меры могут спасти жизни и уменьшить другой ущерб.