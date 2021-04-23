«Северный поток 2» пообещали достроить в 2021 году
Газопровод «Северный поток 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Газопровод «Северный поток 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Так он ответил на вопрос о том, может ли «Северный поток 2» быть достроен летом.
Новак однако отметил, что более точной информацией обладает только непосредственно сама компания Nord Stream 2 AG, реализующая строительство.
1 апреля проектная компания Nord Stream 2 AG впервые после возобновления стройки обнародовала точные данные о ходе трубоукладки. По данным на 31 марта, было уложено 2339 км (из 2460 км), или 95% газопровода «Северный поток 2». Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.