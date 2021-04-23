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Именитому футболисту и тренеру сборной Уэльса Райану Гиггсу предъявлены обвинения в нападении на двух женщин. Сам Гиггс говорит, что ни в чем не виноват, пишет Би-би-си.

Его подозревают в нанесении телесных повреждений женщине в возрасте 30-40 лет, а также в нападении на еще одну женщину возрастом 20-30 лет. Инцидент произошел 1 ноября прошлого года в доме Гиггса в городе Уорсли, следует из заявления полиции Манчестера. В дом Гиггса тогда вызвали полицию. Одной из женщин оказали медицинскую помощь на месте.

Также 47-летний футболист обвиняется в "принуждении и контролирующем поведении", - говорится в заявлении полиции. Эти эпизоды имели место в период с декабря 2017 по ноябрь 2020 года.

Гиггс прокомментировал обвинения в свой адрес в заявлении: "Я уважаю судебный процесс и понимаю серьезность обвинений. Я объясню суду, что невиновен, и уверен, что суд сможет защитить мое честное имя".

По сообщениям британских СМИ, речь идет о бывшей девушке Гиггса, 36-летней Кейт Гревилл, однако официально это не подтверждено. Кем могла быть вторая женщина, не сообщается.

Гиггс выпущен под залог до слушаний в суде в Манчестере, которые состоятся 28 апреля. В прокуратуре призвали СМИ не публиковать информацию, которая может отразиться на процессе в отношении футболиста.

Валлийская футбольная ассоциация в связи с обвинениями в адрес Гиггса заявила, что на Евро-2020 этим летом в качестве тренера сборной его заменит Роберт Пейдж.

"Совет ассоциации обсудит эти события и то, как они могут отразиться на ассоциации и на национальной команде", - говорится в ее заявлении.

"Я хочу пожелать Роберту Пейджу, другим тренерам, игрокам и болельщикам успеха на Еврокубке этим летом," - говорится в заявлении Гиггса.

Райан Гиггс - один из самых знаменитых игроков в истории британского футбола, он выступал за клуб "Манчестер Юнайтед", с 2018 года тренирует сборную Уэльса.

За 23 года игры в составе "Манчестер Юнайтед" Гиггс выходил на поле 963 раза, это рекорд клуба. Среди завоеванных им наград - 13 медалей победителя британской премьер-лиги, также команда с Гиггсом в составе дважды выигрывала Лигу чемпионов УЕФА.