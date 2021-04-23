Полиция ищет пропавшую в Кейла 87-летнюю Марию

Последний раз Марию видели сегодня около четырех часов вечера. У Марии седые волосы, она среднего телосложения. В момент исчезновения на ней была красная рубашка и свитер, на ногах темные спортивные штаны и тапочки.

Подходящую под описание женщину видели около пяти часов вечера в деревне Нахкьяла и она двигалась из Кейла в сторону Васалемма. Полицейские проверили поступившую информацию, однако женщину еще не нашли.