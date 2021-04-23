Пт, 23.04.2021
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Пропавшая в Кейла 87-летняя Мария найдена

Полицейская машина. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja/

Ранее полиция просила помощи в установлении местонахождения 87-летней Марии, которая ушла сегодня, 23 апреля из дома попечения в Кейла.

Случайный прохожий увидел Марию гуляющей по лесу в деревне Охту, сообщила полиция. Поскольку женщина показалась ему потерявшейся и она не была знакома с местностью, прохожий сообщил об этом в полицию. Скорая помощь осмотрела Марию и ее отвезли обратно в дом попечения.

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