Пропавшая в Кейла 87-летняя Мария найдена
Ранее полиция просила помощи в установлении местонахождения 87-летней Марии, которая ушла сегодня, 23 апреля из дома попечения в Кейла.
Ранее полиция просила помощи в установлении местонахождения 87-летней Марии, которая ушла сегодня, 23 апреля из дома попечения в Кейла.
Случайный прохожий увидел Марию гуляющей по лесу в деревне Охту, сообщила полиция. Поскольку женщина показалась ему потерявшейся и она не была знакома с местностью, прохожий сообщил об этом в полицию. Скорая помощь осмотрела Марию и ее отвезли обратно в дом попечения.