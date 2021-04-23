Индийский штамм коронавируса начал распространяться по всему миру
В последнее время по миру распространяется еще одна мутация – индийский штамм коронавируса, о котором пока немного известно, пишет Rus.ERR.
В последнее время по миру распространяется еще одна мутация – индийский штамм коронавируса, о котором пока немного известно, пишет Rus.ERR.
Новый штамм коронавируса, который был выявлен в Индии в начале октября, сейчас обнаружен в Америке, Австралии, Сингапуре и Бельгии, сообщила в пятницу "Актуальная камера".
"Индийский штамм несет в себе три мутации, и одна из них связана с уменьшением эффективности существующего иммуноответа. Как от вакцинированных, так и переболевших вирусом. Этот штамм еще недостаточно исследован, чтобы сказать что-то серьезное", - заявил вирусолог Андрес Меритс.
Доказательств, что этот штамм быстро распространяется за пределами Индии, пока нет, поэтому опасаться его у нас не стоит.