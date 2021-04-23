Индийский штамм коронавируса начал распространяться по всему миру

Новый штамм коронавируса, который был выявлен в Индии в начале октября, сейчас обнаружен в Америке, Австралии, Сингапуре и Бельгии, сообщила в пятницу "Актуальная камера".

"Индийский штамм несет в себе три мутации, и одна из них связана с уменьшением эффективности существующего иммуноответа. Как от вакцинированных, так и переболевших вирусом. Этот штамм еще недостаточно исследован, чтобы сказать что-то серьезное", - заявил вирусолог Андрес Меритс.