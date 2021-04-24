Фото ⟩ Поиски продолжаются: Карела на могут найти уже больше недели
26-летний Карел, ушедший из дома утром 15 апреля в Кейла, до сих пор не обнаружен. Молодой человек направлялся на работу. Последней точно известной информацией является то, что Карел в тот же день прибыл в Турба, поэтому поиски продолжаются именно в этом районе, в окрестностях старой железной дороги между Турба и Элламаа. Это подтвердил Postimees председатель правления и исполнительный директор фонда Kadunud Ааре Рюйтель, добавив, что надежда умирает последней.