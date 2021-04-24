Галерея ⟩ Поиски продолжаются: Кареля не могут найти уже больше недели

Тем утром Карель должен был пойти на работу, но вместо этого отправился на парковку у Maksimarket в Лаагри, а затем в Турба. Почему молодой человек нарушил привычный распорядок и поехал в Лаагри вместо работы, неизвестно.

Последний контакт с ним был утром в день его исчезновения, когда он отправил сообщение со своего мобильного телефона. Уже на следующий день рано утром его телефон был выключен - друг пытался дозвониться до Кареля около 5 часов утра, после этого телефон не отвечал. И полиция, и волонтеры начали искать Кареля в тот день, когда он ушел из дома.

Широкомасштабные поиски и освещение в СМИ дали несколько намеков на возможное местонахождение пропавшего. Поскольку поисковики не были уверены, куда Карель мог направиться от границы Таллинна, на основе полученных сигналов его искали параллельно в Турба, Пыльвамаа и Вырумаа.

Однако через несколько дней после того, как Карель уехал из дома, было получено подтверждение того, что молодого человека видели в Турба. Аналогичная информация была подтверждена и позиционированием его мобильного телефона.

Добровольцы и полиция продолжили поиски только в Турба. Один местный житель заметил вечером на беговой дорожке Турба-Элламаа защитную маску и солнцезащитные очки, сложенные вместе. Следующим вечером их уже не было, и бегун решил сообщить об этом добровольцам. Этот сигнал также был тщательно изучен волонтерами, и они пытаются установить владельца предметов.

Прорыв в работе фонда произошел в четверг, когда было объявлено, что с помощью предпринимателей и множества людей Кареля удается искать не только в Турба, но и в районе Элламаа. В день исчезновения Карель купил в дополнение к универсальному ножу-точилке апельсиновый сок, сырные сосиски, энергетические напитки и батончики мюсли - всего по два. Рюйтель не сообщил, какой это был магазин, поскольку авторам сигналов гарантируется определенная анонимность.

Последние установленные покупки Кареля. ФОТО: SA Kadunud

По словам Ахти Йыэмаа, полевого руководителя Ляэне-Харьюского отделения Пыхьяской префектуры, полиция неоднократно связывалась с больницами Харьюмаа, Ляэнемаа, Ида-Вирумаа и Южной Эстонии, но ни в одной из нет нет человека, попадающего под описание Кареля. "Мы также общались с транспортными компаниями, но, насколько известно, Карель не садился ни в автобус, ни на поезд, ни на судно. Коллеги из Ляэнеской префектуры также помогли искать Кареля у его родственников и знакомых на Сааремаа, но никто о нем там не слышал", - сказал Йыэмаа.

Поиски продолжаются. ФОТО: Konstantin Sednev

Помимо проверки всей поступающей информации, добровольцы фонда Kadunud и полиция ищут Кареля на местности - прочесывается вся территория Турба. В поисках задействованы собаки, вертолет Департамента полиции и погранохраны, дроны академии обороны, а также Спасательный департамент с квадроциклами.

В четверг Кареля искали более 80 человек, в пятницу число волонтеров ещше увеличилось, и глава фонда не мог назвать точное количество поисковиков. «К нам постоянно поступает больше людей, в том числе те, кто вернулся с работы», - описао Рюйтель вечером. Планируется продолжить поиски и на выходных.

Kadunud Kareli otsingud. ФОТО: Konstantin Sednev

Департамент полиции и погранохраны объяснил, что волонтеры и полицейские действуют в поисках сообща и исходят из общей отправной точки. «Полицейские и волонтеры поддерживают связь друг с другом, поддерживают друг друга информацией, волонтеры также самостоятельно ищут Кареля. Надеемся, что вместе мы сможем выяснить местонахождение Кареля и успокоить близких человека», - сказал представитель полиции.

Любая информация о Кареле по-прежнему приветствуется - подсказка может помочь как полиции, так и волонтерам продолжить поиски.