Забравшие пенсионные накопления не будут покупать недвижимость, им бы до зарплаты дожить
Согласно ранее проведенным исследованиям, примерно треть желающих забрать пенсионные накопления планировали инвестировать их в рынок недвижимости, однако последние данные свидетельствуют о том, что пенсионными деньгами воспользовались преимущественно низкооплачиваемые работники и лица, ранее не имевшие накоплений, поэтому для большинства из них рынок недвижимости все же остается недосягаемым. Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман анализирует сложившуюся ситуацию.