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Забравшие пенсионные накопления не будут покупать недвижимость, им бы до зарплаты дожить

Деньги. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Согласно ранее проведенным исследованиям, примерно треть желающих забрать пенсионные накопления планировали инвестировать их в рынок недвижимости, однако последние данные свидетельствуют о том, что пенсионными деньгами воспользовались преимущественно низкооплачиваемые работники и лица, ранее не имевшие накоплений, поэтому для большинства из них рынок недвижимости все же остается недосягаемым. Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман анализирует сложившуюся ситуацию.

Стремление людей инвестировать в объекты недвижимости можно вполне понять. Однако, ознакомившись с результатами самых последних исследований, можно прийти к выводу, что приведенные в исследованиях цифры не сходятся с реальностью.

Начнем с того, что почти четверть населения Эстонии живет в относительной бедности. Во-вторых, на счету у 2/3 банковских вкладчиков к концу месяца остается менее 1 000 евро свободных денег.

Если к этому добавить, что примерно половина забравших пенсионные накопления людей признались, что до дня зарплаты у них даже нет накоплений, достаточных, чтобы прожить один месяц, а также глядя на возрастной состав забирающих деньги людей и среднее количество денег, которое поступит им на счет в виде разового перечисления, можно сказать, что речь идет о гораздо большем количестве людей, чем одна треть.

От зарплаты до зарплаты живут самые низкооплачиваемые работники, которые составляют подавляющее большинство из числа воспользовавшихся пенсионными деньгами. Именно по этой причине они намерены заняться, в первую очередь, улучшением уровня своей повседневной жизни, будь то оплата долгов, замена мебели или приобретение бытовой электроники.

Безусловно, есть и такие семьи, которым удастся, наконец, избавиться от так называемого капкана квартиросъемщика, а высвободившиеся деньги они смогут использовать в качестве первоначального взноса по жилищному кредиту или даже для покупки целой квартиры в небольших городах. Однако в настоящий момент создается впечатление, что в сектор недвижимости выходит не треть, а, скорее, одна шестая часть тех, кто решил воспользоваться пенсионными накоплениями. 

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