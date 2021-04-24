Забравшие пенсионные накопления не будут покупать недвижимость, им бы до зарплаты дожить

Стремление людей инвестировать в объекты недвижимости можно вполне понять. Однако, ознакомившись с результатами самых последних исследований, можно прийти к выводу, что приведенные в исследованиях цифры не сходятся с реальностью.

Начнем с того, что почти четверть населения Эстонии живет в относительной бедности. Во-вторых, на счету у 2/3 банковских вкладчиков к концу месяца остается менее 1 000 евро свободных денег.

Если к этому добавить, что примерно половина забравших пенсионные накопления людей признались, что до дня зарплаты у них даже нет накоплений, достаточных, чтобы прожить один месяц, а также глядя на возрастной состав забирающих деньги людей и среднее количество денег, которое поступит им на счет в виде разового перечисления, можно сказать, что речь идет о гораздо большем количестве людей, чем одна треть.

От зарплаты до зарплаты живут самые низкооплачиваемые работники, которые составляют подавляющее большинство из числа воспользовавшихся пенсионными деньгами. Именно по этой причине они намерены заняться, в первую очередь, улучшением уровня своей повседневной жизни, будь то оплата долгов, замена мебели или приобретение бытовой электроники.