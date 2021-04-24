За последние сутки в Эстонии прибавилось 390 зараженных, 11 человек скончались
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4553 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 390, то есть 8,6% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4553 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 390, то есть 8,6% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 195 человек. 145 новых случаев приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавился 51 новый положительный результат, 26 - в Ляэне-Вирумаа, 24 - в Пярнуском уезде, 22 - в Вильяндиском уезде и 16 - в Тартуском уезде. 10 новых случаев заражения зарегистрировано в Рапламаа, 9 - в Ярваском уезде, 6 - в Ляэнеском уезде, по 4 - в Пыльвамаа, Вырумаа и на Сааремаа , 3 - в Валгаском уезде, 2 - в Йыгеваском уезде и 1 - на Хийумаа. В случае 13 положительных результатов анализов в регистре народонаселения не было указано место жительства.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 479,94 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 9,4% от общего количества сделанных тестов.
По состоянию на утро 24 апреля в больницах находятся 396 пациентов с COVID-19, из которых 56 нуждаются в интенсивной терапии, из них 41 находится на контролируемом дыхании.
В общей сложности было открыто 33 новых случая COVID-19, 42 человека были отправлены домой, а 9 человек были переведены в палату, отличную от COVID-19.
Всего в стационарном лечении нуждалось 6,7% от общего количества пациентов, на прошлой неделе были госпитализированы 302 человека. Средний возраст пациентов, находящихся в стационаре, составляет 68 лет. 302 (76,3%) пациента, нуждающихся в стационарном лечении, старше 60 лет.
За сутки скончались 11 человек, инфицированных коронавирусом - мужчина 65 лет, женщина 65 лет, женщина 67 лет, женщина 69 лет, женщина 73 лет, мужчина 75 лет, женщина 77 лет, мужчина 78 лет, женщина 82 лет, мужчина 83 лет и мужчина 95 лет. Всего в Эстонии с начала пандемии умерло 1137 человек, инфицированных коронавирусом.
На сегодняшний день в больницах закрыто 6835 случаев COVID-19 в отношении 6578 человек.
По состоянию на 24 апреля выздоровело 107 208 человек. Из них у 70 730 человек (65,9%) больничный случай был закрыт, у 36 568 человек (34,1%) результат теста был положительным более 28 дней назад, и человек не находится в больнице, то есть ожидает подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии весной 2020 года возможностей обнаружения коронавируса было проведено более 1 259 354 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 120 000 первичных положительных тестов.
По состоянию на сегодняшнее утро было вакцинировано 309 656 человек, из которых 213 193 получили одну дозу, а 96 463 - две. В течение дня было введено 8922 дозы, всего - 406 119 доз вакцины.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 274 099 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 6586 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 190.
Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Заболеваемость COVID-19 высока по всей Эстонии. Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски! Сведите контакты с другими людьми к минимуму и как можно больше оставайтесь дома, чтобы снизить риск своего заражения и передачи инфекции в семейном кругу.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.