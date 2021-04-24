За последние сутки в Эстонии прибавилось 390 зараженных, 11 человек скончались

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 195 человек. 145 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавился 51 новый положительный результат, 26 - в Ляэне-Вирумаа, 24 - в Пярнуском уезде, 22 - в Вильяндиском уезде и 16 - в Тартуском уезде. 10 новых случаев заражения зарегистрировано в Рапламаа, 9 - в Ярваском уезде, 6 - в Ляэнеском уезде, по 4 - в Пыльвамаа, Вырумаа и на Сааремаа , 3 - в Валгаском уезде, 2 - в Йыгеваском уезде и 1 - на Хийумаа. В случае 13 положительных результатов анализов в регистре народонаселения не было указано место жительства.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 479,94 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 9,4% от общего количества сделанных тестов.

В больницах открыто 33 новых случая, в стационарном лечении нуждаются 396 пациентов

По состоянию на утро 24 апреля в больницах находятся 396 пациентов с COVID-19, из которых 56 нуждаются в интенсивной терапии, из них 41 находится на контролируемом дыхании.

В общей сложности было открыто 33 новых случая COVID-19, 42 человека были отправлены домой, а 9 человек были переведены в палату, отличную от COVID-19.

Всего в стационарном лечении нуждалось 6,7% от общего количества пациентов, на прошлой неделе были госпитализированы 302 человека. Средний возраст пациентов, находящихся в стационаре, составляет 68 лет. 302 (76,3%) пациента, нуждающихся в стационарном лечении, старше 60 лет.

За сутки скончались 11 человек, инфицированных коронавирусом - мужчина 65 лет, женщина 65 лет, женщина 67 лет, женщина 69 лет, женщина 73 лет, мужчина 75 лет, женщина 77 лет, мужчина 78 лет, женщина 82 лет, мужчина 83 лет и мужчина 95 лет. Всего в Эстонии с начала пандемии умерло 1137 человек, инфицированных коронавирусом.

На сегодняшний день в больницах закрыто 6835 случаев COVID-19 в отношении 6578 человек.

По состоянию на 24 апреля выздоровело 107 208 человек. Из них у 70 730 человек (65,9%) больничный случай был закрыт, у 36 568 человек (34,1%) результат теста был положительным более 28 дней назад, и человек не находится в больнице, то есть ожидает подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии весной 2020 года возможностей обнаружения коронавируса было проведено более 1 259 354 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 120 000 первичных положительных тестов.

В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 309 656 человек

По состоянию на сегодняшнее утро было вакцинировано 309 656 человек, из которых 213 193 получили одну дозу, а 96 463 - две. В течение дня было введено 8922 дозы, всего - 406 119 доз вакцины.



Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.