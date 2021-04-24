Такого еще не было: Россия, ЕС и США взаимно выслали около 150 дипломатов и сотрудников посольств

Масштабы новой дипломатической войны впечатляют. Такого не было даже в годы холодной войны, пишет Newsru.

Сегодня, 24 апреля, в Государственный департамент США был вызван временный поверенный в делах РФ в США, чтобы высказать опасения по поводу "дестабилизирующих действий" России в Евро-Атлантическом регионе и "продемонстрировать поддержку Чешской Республики".

23 апреля страны Балтии объявили персонами нон грата четырех российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. МИД Литвы сообщил о высылке двух российских дипломатов, Литва и Эстония высылают по одному дипломату.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла РФ Александра Петрова, чтобы выразить протест в связи с полученной от Чешской Республики информацией, согласно которой сотрудники ГРУ организовали взрыв во Врбетице. Как говорится в сообщении МИД Эстонии, Россия грубо нарушила международное право на территории страны-члена Евросоюза и НАТО, что подрывает суверенитет Чехии и привело к гибели двух людей, такое поведение наносит ущерб безопасности и стабильности Европы и является непозволительным. Чтобы выразить солидарность, Эстония высылает одного российского дипломата, чья деятельность не соответствует оговоренной Венской конвенцией дипломатической деятельности.

В Латвии министр иностранных дел Эдгар Ринкевич принял решение объявить одного дипломата посольства России нежелательным лицом в Латвийской республике (персоной нон грата), сообщило агентство LETA. В МИД Латвии пояснили, что решение министра было принято в знак солидарности с правительством в связи с незаконной деятельностью российских спецслужб в Чехии, а также после оценки деятельности дипломата посольства России и его нарушений в Латвии. Решение также основано на взаимных консультациях с Европейским cоюзом (ЕС) и союзниками по НАТО, а также на информации, предоставленной ответственными учреждениями Латвии. По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении LETA, высланным российским дипломатом является военный атташе России в Латвии Руслан Ушаков.

Литва в знак солидарности с Чехией высылает двух российских дипломатов. Как сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, двух российских дипломатов объявили персонами нон грата за деятельность, несочетающуюся с их статусом, и в течение 7 дней они должны покинуть территорию Литвы. Кроме того, глава министерства иностранных дел республики публично назвал шпионами двух дипломатов РФ, высланных из Эстонии и Латвии. По его словам, в знак солидарности с Чехией посольство Литвы в Москве намерено оказать чехам помощь, если у них в посольстве останется мало работников. В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что с нынешним режимом, правящим в России, необходимо "говорить на языке действий, единственном языке, на котором все еще можно попытаться повлиять на режим, который движется к самоизоляции".