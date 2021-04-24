Такого еще не было: Россия, ЕС и США взаимно выслали около 150 дипломатов и сотрудников посольств
Дипломатический кризис между Чехией и Россией, начавшийся 17 апреля после того, как Прага обвинила Москву в причастности российской военной разведки (ГРУ) к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, спровоцировал "дипломатический клинч" России со странами Европы и с США, побив все рекорды. За последние две недели Москва и западные страны взаимно выслали около 150 дипломатов и сотрудников посольств.