Картина дня: пранк над депутатами, бухгалтеры-расхитители, домашний концлагерь и поиски пропавшего

За последние сутки в Эстонии прибавилось 390 зараженных, 11 человек скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4553 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 390, то есть 8,6% от общего количества. Читать далее...

Эстония выслала российского дипломата: "Россия должна понять, что такое поведение неприемлемо"

Вчера Эстония передала послу Российской Федерации в Эстонии Александру Петрову ноту, в которой выразила решительный протест в связи с полученной из Чехии информацией, согласно которой российская военная разведка в 2014 году организовала взрыв склада боеприпасов в Врбетице. Поэтому российского дипломата высылают из Эстонии. Читать далее...

Методы воспитания обладательницы титула «Мать года»: ногой в пах

Удар ногой в пах за использование телефона или целый день стоять в углу кухни за неправильно порезанную дыню - жизнь приемных детей на Хийумаа на хуторе у обладательницы титула «Мать года» Малле Кобин была словно в концентрационном лагере, где даже за малейшее нарушение следовало суровое наказание. Читать далее...

Российские пранкеры прикинулись соратником Навального и обманули эстонских депутатов

По словам Леонида Волкова, союзника лидера российской оппозиции Алексея Навального, его лицо и технология deepfake использовались для обмана как британских, так и прибалтийских парламентариев. Около десятка эстонских парламентариев связались с фальшивым Волковым по видеомосту 18 марта. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 «Черт догадал меня родиться в России»

Неделю назад президент Ильвес предложил защититься от враждебного государства, просто закрыв европейскую границу для россиян. Заморозить визы для всех, за исключением экстренных случаев по семейным обстоятельствам. Случай симптоматичный. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Приподзакрыли, теперь приподоткроем

Скоро. Уже через два дня Эстония начнет возвращаться к некоему подобию нормальной жизни. С понедельника детские тренировки будут проводиться не один на один, а в группах до 10 человек, а с 3 мая за парты вернутся младшие школьники, откроются магазины, уличные кафе и музеи. Читать далее...

Тайный аудит выявил хищение десятков тысяч евро двумя бухгалтерами

«Шокирует», - оценила председатель волостного собрания Пыхья-Сакала Айно Вийнапуу так называемый аудит кражи, секретно обсуждавшийся волостным собранием в минувший четверг. Выяснилось, что в присвоении денег местного самоуправления могут подозреваться целых двое бухгалтеров, а пропавшая сумма может быть близка к ста тысячам евро. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Поиски продолжаются: Кареля не могут найти уже больше недели

26-летний Карель, ушедший из дома утром 15 апреля в Кейла, до сих пор не обнаружен. Молодой человек направлялся на работу. Последней точно известной информацией является то, что Карель в тот же день прибыл в Турба, поэтому поиски продолжаются именно в этом районе, в окрестностях старой железной дороги между Турба и Элламаа. Читать далее...

Забравшие пенсионные накопления не будут покупать недвижимость, им бы до зарплаты дожить

Согласно ранее проведенным исследованиям, примерно треть желающих забрать пенсионные накопления планировали инвестировать их в рынок недвижимости, однако последние данные свидетельствуют о том, что пенсионными деньгами воспользовались преимущественно низкооплачиваемые работники и лица, ранее не имевшие накоплений, поэтому для большинства из них рынок недвижимости все же остается недосягаемым. Читать далее...

Под колесами пассажирского поезда погиб человек

В субботу, 24 апреля, около 11 часов в Пыльвамаа вблизи железнодорожной остановки "Пыльва" произошел несчастный случай, в результате которого, по данным Postimees, погиб молодой мужчина. Читать далее...

Спецоперация на улицах города: задержано восемь граждан Латвии, их подозревают в наркоторговле