Картина дня: пропавший молодой мужчина найден мертвым, пранк над депутатами и бухгалтеры-расхитители

Пропавший больше недели назад 26-летний Карель найден мертвым

Полиция сообщила, что ушедший из своего дома в Кейла 15 апреля и до сих пор числившийся пропавшим Карель был найден сегодня, 22 апреля, мертвым. Читать далее...

За последние сутки в Эстонии прибавилось 390 зараженных, 11 человек скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4553 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 390, то есть 8,6% от общего количества. Читать далее...

Эстония выслала российского дипломата: "Россия должна понять, что такое поведение неприемлемо"

Вчера Эстония передала послу Российской Федерации в Эстонии Александру Петрову ноту, в которой выразила решительный протест в связи с полученной из Чехии информацией, согласно которой российская военная разведка в 2014 году организовала взрыв склада боеприпасов в Врбетице. Поэтому российского дипломата высылают из Эстонии. Читать далее...

Методы воспитания обладательницы титула «Мать года»: ногой в пах

Удар ногой в пах за использование телефона или целый день стоять в углу кухни за неправильно порезанную дыню - жизнь приемных детей на Хийумаа на хуторе у обладательницы титула «Мать года» Малле Кобин была словно в концентрационном лагере, где даже за малейшее нарушение следовало суровое наказание. Читать далее...

Российские пранкеры прикинулись соратником Навального и обманули эстонских депутатов

По словам Леонида Волкова, союзника лидера российской оппозиции Алексея Навального, его лицо и технология deepfake использовались для обмана как британских, так и прибалтийских парламентариев. Около десятка эстонских парламентариев связались с фальшивым Волковым по видеомосту 18 марта. Читать далее...

Посольство РФ в Беларуси на сообщение о высылке российских дипломатов из стран Балтии ответило нецензурно

Посольство России в Беларуси в микроблоге Twitter прокомментировало сообщение министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о высылке российских дипломатов из стран Балтии нецензурным хэштегом #SmallDickEnergy. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 «Черт догадал меня родиться в России»

Неделю назад президент Ильвес предложил защититься от враждебного государства, просто закрыв европейскую границу для россиян. Заморозить визы для всех, за исключением экстренных случаев по семейным обстоятельствам. Случай симптоматичный. Читать далее...

Цены на продукты питания резко выросли и будут продолжать расти

Цены на основные продукты питания в последние дни выросли так быстро, что эксперты опасаются резкого роста цен в продуктовых магазинах по всему миру. ООН также с тревогой следит за ситуацией. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Неожиданная встреча: семья столкнулась с переходившими шоссе медведицей и медвежатами

В пятницу, 23 апреля, перед Эло Тамм, которая ехала с семьей в сторону Вильянди, развернулась неожиданная картина: между Каансоо и Коотси перед их машиной дорогу переходили медведица с двумя медвежатами. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Приподзакрыли, теперь приподоткроем