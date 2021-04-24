Видеоопрос ⟩ Таллиннцам непонятна пристройка к театру «Эстония»

Национальная опера «Эстония» планирует расширяться, для этого хотят возвести пристройку, где будет расположен зрительный зал на 1200 мест, отвечающий требованиям современной акустики, а сцена вместе с боковыми сценами будет соединена со сценой старого здания. «Таким образом, новое и старое здания театра будут функционировать как единое целое», — сказал генеральный директор «Эстонии» Отт Маатен.

Возведение пристройки вызвало неоднозначные мнения в обществе. Что же думают жители Таллинна об этом?

«Сейчас там очень красивая территория. Например, зимой там были очень красивые ели и освещение», - сказала Ольга, добавив, что многое в вопросе строительства пристройки зависит от ее внешнего вида.

Увидев план пристройки, Мари заявила, что он не вписывается в городское пространство. «Это на самом деле ужасно. Торговый центр Solaris и так не сочетается. Это ужасно. Ящики, поставленные в линию», - сказала Мари.

Март же предположил, что к "Эстонии" не будут пристраивать кубики. «Если они сделают его красивым, подходящим для центра города, то я считаю, что это очень хорошо. В конце концов, если нам нужно место, значит, дела идут хорошо, - сказал Март с улыбкой.

Каупо также заявил, что невозможно составить мнение о расширении на основе представленного рисунка: «Если бы была нарисована конкретная вещь, то это была бы другая тема. На данный момент это просто кубики, по которым нельзя что-то определить».

По словам Трийну, строительство пристройки она одобряет, потому что благодаря этому можно будет создать больше места, что, в свою очередь, означает больше выступлений. «Почему бы и нет, конечно, согласна», - сказала Трийну.

Мерилин и Анна считают, что план пристройки выглядит некрасиво, и было бы грустно, если бы его реализовали.

«Мне не нравится эта коробка. Они должны придумать что-то другое, тогда - почему бы и нет», - считает Айн.