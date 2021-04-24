Президент США Джо Байден признал геноцид армян 1915 года
Джо Байден первым из президентов США признал резню и депортацию армян в Османской империи в 1915 году геноцидом. Это может подпортить отношения администрации Байдена с Турцией, пишет Би-би-си.
Байден признал геноцидом резню и депортацию армян в Османской империи в 1915 году, выступая в субботу 24 апреля, когда Армения и армянская диаспора отмечают День памяти жертв геноцида.
Байден пообещал признать геноцид в ходе предвыборной кампании год назад в этот же день.
"Мы не должны молчать об этой ужасном, систематическом уничтожении людей. Если мы не будем признавать геноцид, помнить о нем и рассказывать о нем нашим детям, то слова "больше никогда" лишатся смысла", - сказал тогда Байден.
О своих планах, по информации агентства Рейтер, американский лидер предупредил и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, с которым он созвонился впервые за три месяца на посту президента.
Современная Турция не признает события 1915 года, когда в Османской империи погибли до полутора миллионов армян, геноцидом и противится тому, чтобы их признавали геноцидом другие страны, поскольку, во-первых, для нее это - больной вопрос толкования национальной истории, а во-вторых, турки опасаются потенциально возможных требований о компенсации со стороны Армении и диаспоры.
Россия, Франция, Канада и десятки других стран и международных организаций признали массовые убийства армян и других христиан Османской империи геноцидом, в их числе и Евросоюз в лице Европарламента.
В основном они приняли юридически ни к чему не обязывающие декларации.
В 2019 году аналогичные резолюции приняли обе палаты конгресса США - Сенат и Палата представителей.
На этой неделе 100 членов нижней палаты подписали инициированное армянской диаспорой письмо с призывом к Байдену признать события 1915 года геноцидом.
Турция предостерегает
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник сказал, что если президент Байден признает события 1915 года геноцидом, это повредит и без того сейчас прохладным отношениям США и Турции - союзников по НАТО,
"Заявления, не имеющие юридической силы, не будут иметь и положительных последствий, но могут повредить отношениям. Если США хотят ухудшить отношения - это их выбор", - цитирует Чавушоглу агентство Рейтер.
У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана были хорошие отношения с Дональдом Трампом, который не высказывал ему никаких претензий по поводу прав человека и гражданских свобод в Турции.
В минувшую пятницу, накануне признания геноцида армян, Джо Байден впервые созвонился с Эрдоганом.
Что произошло в 1915 году?
- Большинство историков сходятся на том, что во время Первой мировой войны сотни тысяч армян погибли во время массовой депортации из Анатолии.
- Согласно Международной ассоциации исследователей геноцида (IAGS), погибших было более миллиона человек. Многие историки называют цифру в 1,5 млн жертв.
- Турецкий историк Танер Акчам, профессор Университета Кларка в США, опубликовал документы, которые доказывают, что массовые убийства армян осуществлялись по приказу властей Османской империи.
- Россия, Германия, Франция, Бельгия, Италия, Бразилия и другие страны официально признают эти события геноцидом, так же как и Европарламент.
- Папа римский Франциск называл резню армян первым геноцидом ХХ века.
- Турецкие власти настаивают, что общее число погибших армян не превышает 300 тысяч. Они не признают, что целенаправленное убийство армян осуществлялось по приказу Османского правительства.
Геноцид или депортация
В ходе резни и депортации в 1915 году в Османской империи, по оценкам историков, погибли более миллиона армян. Некоторые исследователи дают и меньшие оценки, но число погибших в любом случае было гигантским.
Официальная Турция не желает называть те события геноцидом, доказывая, что, во-первых, это была в основном не резня, то есть не преднамеренное искоренение целого народа, а депортация в южные регионы империи; а во-вторых, эта депортация была во многом спровоцирована в условиях мировой войны, потому что армянское население было настроено пророссийски, а армянские партизаны творили зверства в отношении турок и курдов, с которыми жили бок о бок в восточных регионах империи.
Правда, в 1919-1920 гг власти проигравшей войну Турции судили лидеров младотурок и высокопоставленных чиновников в том числе и за массовые убийства армян и греков.
Два губернатора провинций и командир жандармерии были повешены; приговоренные к смерти лидеры младотурок еще до суда бежали за границу, но пятеро из них, в том числе руководители правительства младотурок Мехмед Талаат-паша и Саид Халим-паша, были в течение двух лет убиты в Европе боевиками Армянской революционной федерации (Дашнакцутюн) в ходе тайной операции "Немезида".
Но затем пришедший в 1923 году к власти Мустафа Кемаль (Ататюрк) помиловал осужденных и пересмотрел позицию Турцию относительно тех событий.
Вопрос о признании геноцида, наряду с карабахской проблемой, мешает и нормализации отношений нынешних Армении и Турции.