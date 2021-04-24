Экипаж контейнеровоза Ever Given может остаться заложником судна на долгие годы

Уже месяц 24 членам экипажа не разрешается покидать судно, и неизвестно, когда будут разрешены споры между судоходной компанией и Управлением Суэцкого канала. В худшем случае экипаж может остаться заложником корабля на долгие годы. Пока египетские власти разрешили покинуть судно только двум гражданам Индии, которые обосновали просьбу исключительными семейными обстоятельствами. Однако остальная часть команды ждет, пока адвокаты уладят дело.

Пока что нет никаких признаков того, что какая-либо из сторон намерена пойти на уступки в споре об освобождении корабля, пишет портал Jalopnik.com. Нередко в таких спорах компания ставит интересы членов экипажа на последнее место и бросает их вместе с кораблем.

По данным Международной морской организации (IMO), только в период с января по август 2020 года было зарегистрировано 31 брошенное судно, в результате чего 470 моряков оказались в ловушке. С 2004 года, по данным IMO, было зарегистрировано 438 случаев, затронувших судьбу 5767 моряков.

В случае с контейнеровозом Ever Given сторонами в споре являются египетское государственное учреждение - Управление Суэцким каналом, а ответчиком - Shoei Kisen Kaisha, японский судовладелец, дочерние компании которого владеют судном, и Bernhard Schulte, немецкая компания, эксплуатирующая судно. Управление канала требует 916 миллионов долларов за освобождение судна. Shoei Kisen Kaisha оспорила иск, посчитав его необоснованным. По словам представителя британской страховой компании P&I Club, представляющей судоходную компанию, иск египетских властей включает 300 миллионов долларов в качестве «бонуса за спасение» и 300 миллионов долларов в качестве компенсации за «потерю репутации».