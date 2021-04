Экипаж контейнеровоза Ever Given может остаться заложником судна на долгие годы

Konteinerilaev Ever Given pääses Suessi kanalis madalalt liikuma 29. märtsil, kuid pandi seejärel juriidiliste vaidluste lahenemiseni seisma Suurele Mõrujärvele, kus laev koos pardal oleva kaubaga on tänaseni. Laevalt ei lubata lahkuda ka meeskonnal. ФОТО: Ahmed Gomaa/ZUMAPRESS.com