Сб, 24.04.2021
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В Швейцарии тысячи людей вышли на протест против ограничений

Фото иллюстративное. ФОТО: via www.imago-images.de/imago images/Rolf Simeon

В городе Рапперсвиль-Йона на востоке Швейцарии несколько тысяч человек вышли на незаконный протест против коронавирусных ограничений в субботу, 24 апреля.

Протестующие прошли по городу с большими флагами Швейцарии и кричали «Свобода!».

В заявлении полиции Санкт-Галлена говорится, что в несанкционированной акции протеста приняли участие около 4000 человек. Мероприятие было организовано объединением Stiller Protest (Тихий протест).

Протестующие обвиняют правительство Швейцарии в использовании диктаторских полномочий для введения ограничений.

В стране с населением 8,6 миллиона человек зарегистрировано почти 650 000 случаев Covid-19 и почти 10 000 заболевших скончались. На данный момент вакцинировано около 10 процентов населения.

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