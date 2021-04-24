В Швейцарии тысячи людей вышли на протест против ограничений
В городе Рапперсвиль-Йона на востоке Швейцарии несколько тысяч человек вышли на незаконный протест против коронавирусных ограничений в субботу, 24 апреля.
В городе Рапперсвиль-Йона на востоке Швейцарии несколько тысяч человек вышли на незаконный протест против коронавирусных ограничений в субботу, 24 апреля.
Протестующие прошли по городу с большими флагами Швейцарии и кричали «Свобода!».
В заявлении полиции Санкт-Галлена говорится, что в несанкционированной акции протеста приняли участие около 4000 человек. Мероприятие было организовано объединением Stiller Protest (Тихий протест).
Протестующие обвиняют правительство Швейцарии в использовании диктаторских полномочий для введения ограничений.
В стране с населением 8,6 миллиона человек зарегистрировано почти 650 000 случаев Covid-19 и почти 10 000 заболевших скончались. На данный момент вакцинировано около 10 процентов населения.