Пожар в больнице в Багдаде: десятки погибших и раненых
По меньшей мере 27 человек погибли и 46 пострадали при пожаре в коронавирусном отделении багдадской больницы Ибн аль-Хатыб.
По меньшей мере 27 человек погибли и 46 пострадали при пожаре в коронавирусном отделении багдадской больницы Ибн аль-Хатыб, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на врачей.
Пожар начался в субботу вечером из-за взрыва кислородных баллонов, по данным агентства.
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими выразил соболезнования родственникам погибших. Он также объявил о начале расследования причин трагедии.
Следователи уже вызвали для допросов руководство, администраторов и сотрудников службы безопасности больницы, говорится в сообщении правительства Ирака в "Твиттере".
Фотограф Рейтер стал свидетелем того, как кареты скорой помощи забирают пострадавших из больницы.
Глава департамента гражданской обороны Ирака генерал-майор Кадхим Бохан рассказал, что пожар начался в отделении реанимации, передает гос. агентство INA.
По его словам, из 120 пациентов удалось эвакуировать 90 человек.
Из отделения увезли всех пациентов - не только раненых.
Генерал Бохан рассказал, что пожар уже потушен.
В Ираке сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация, а вакцинация от Covid-19 лишь начинается.
По данным минздрава страны, за все время пандемии коронавирусом переболели больше 1 млн ее жителей, и 15 тыс. человек умерли.