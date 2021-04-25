В Ираке пожар в больнице для пациентов с COVID унес жизни 82 человек

Агентство отмечает, что причиной пожара, который произошел накануне поздно вечером, стал недосмотр персонала, из-за чего в палате интенсивной терапии взорвался кислородный баллон.

"Халатность в этаких вопросах - не ошибка, но преступление, за которое совершившие его должны понести ответственность", - прокомментировал случившееся премьер Ирака Мустафа аль-Кадими.

По его решению, уволены генеральный директор управления здравоохранения багдадского района эр-Русафа, где расположена больница, а также несколько представителей руководства больницы.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Ираке за все время пандемии было выявлено 1 025 288 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 15 217 человек.