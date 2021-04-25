Маленький магазин с Саарема оказался сильнее коронавируса
Магазину Ehtne Saaremaa в центре Auriga в июне исполняется два года, но половина этого времени прошла в условиях связанных с коронавирусом ограничений, пишет Saarte Hääl.
Магазину Ehtne Saaremaa в центре Auriga в июне исполняется два года, но половина этого времени прошла в условиях связанных с коронавирусом ограничений, пишет Saarte Hääl.
Руководитель проекта Совета по сотрудничеству островов Сьюзан Рейнхольм сказала, что, к счастью, все это время двери магазина были открыты семь дней в неделю. Это в свою очередь позволило Совету сотрудничества Островов выполнить цель, ради которой был создан представительский магазин, — представить как можно более широкий ассортимент продукции, произведенной на Сааремаа, как в центре Auriga, так и в интернет-магазине pood.ehtne.ee.
По словам Рейнхольм, прошлое Рождество было отрадным подтверждением того, что интернет-магазин Ehtne Saaremaa принес успешное сотрудничество с новым торговым посредником стольким мелким производителям. К сожалению, в первые три месяца 2021 года у магазин было значительно меньше посетителей. В то же время нет вреда без пользы — так как несколько магазинов центра Auriga, к сожалению, вынуждены были временно закрыть свои двери, местные жители охотнее идут в магазин с сааремааскими товарами. По словам Рейнхольм, товары покупаются для повседневного использования, а также в качестве подарков и гостинцев.
По словам руководителя проекта Совета сотрудничества островов, среди постоянной клиентуры пользуются спросом свежий хлеб, рыба и юбилейные кондитерские изделия. Кроме того закупается большее количество лечебных напитков (различных shrubi), сладостей, печенья, травяных чаев, кустарных лимонадов, пива, меда, а также различные подарки из числа изделий ручной работы и природной косметики. Ehtne Saaremaa часто является первым местом на Сааремаа, где поступают в продажу новые товары с этикеткой «Подлинный продукт Сааремаа» (Ehtne Saaremaa). В то же время магазин предлагает производителям важные отзывы о том, какие товары покупают снова и снова. «Поскольку наши домохозяйки являются потребителями островных вещей, клиент получает самые лучшие рекомендации, а производитель — самые честные отзывы», — сказала Рейнхольм.
Инге Уулитс, хозяйка хутора Epi, занимающегося производством консервов в деревне Муратси, сказала, что начало работы интернет-магазина Ehtne Saaremaa положительно сказалось на продажах. Первые три месяца этого года были довольно плачевными с точки зрения покупок, но продажи в первом квартале были слабыми все предыдущие десять лет. На самом деле это время строить планы и экспериментировать с новыми продуктами.
В прошлом году хутор Epi в конечном итоге преуспел, несмотря на беспокойство и ограничения весны. Интернет-магазин Ehtne Saaremaa тоже неплохо продавал, по словам Уулитс, она постоянно привозила туда товары. Последний заказ в интернет-магазине сделало Министерство иностранных дел, купившее восемь подарочных упаковок сырного джема, заплатив более 70 евро.
По словам Уулитс, в Auriga сложилась забавная ситуация, поскольку ее товары продаются в трех разных магазинах под одной крышей. Помимо фирменного магазина островитян, их товары находятся на полке «Хутор кормит» Rimi и в сырном магазине Auriga. Их товары поступают в Rimi со склада Luige под Таллинном, куда их сначала отправляет хутор Epi. Продукция Epi также популярна в столичном Selver, но лучше всего она продается на Сааремаа. «На остров приезжает турист и ищет здесь местные товары, вот почему», — сказала Уулитс.
Хутор Коплимяэ в Ууэмыйза, Пёйде, известен как производитель органических продуктов из полбы и продуктов из нее. Хутор уже много лет ведет собственную линию и не боится выделяться. Хозяйка Марью Мюэр сказала, что магазин Ehtne Saaremaa особенно необходим гостям Сааремаа, которые могут купить все чудесные продукты, произведенные на Сааремаа, в одном места.
«Местный житель ведь знает, что нужно обратиться ко мне и купить здесь большой мешок муки. Когда я становлюсь туристом и еду за границу, то лично я ищу съедобные сувениры и местную продукцию, которые лучше всего характеризуют этот район», — сказала Мюэр.
Малле Вялисон, хозяйка хутора Яани-Энно в деревне Муй недалеко от Пёйде, рассказала, что их хутор представлен в магазине Ehtne Saaremaa только двумя предметами. Магазин для хутора — это очень небольшой канал продаж. Причина, по которой Вялисон предлагает свои товары в этом магазине, связана с солидарностью.
«Поскольку на наших товарах есть знак Ehtne Saaremaa, я считаю своим долгом продавать свои товары в этом магазине», — пояснила она. Ведь подобный магазин имеет смысл только в том случае, если в нем представлен максимально широкий ассортимент производителей Сааремаа. Конечно, все участники также получают некоторую рекламу, внося свой вклад в ассортимент магазина.
Вялисон отметила, что большая часть продукции яблоневого сада фермы Яани-Энно отправляется в школы и детские сады, а также на паромы между Куйвасту и Виртсу.
Лийси Куйвйыги, госпожа сиропа из деревни Леэдри, сказала, что магазин Ehtne Saaremaa - это подходящее место для тех, кто ищет местные продукты. Турист или местный житель, интересующийся произведенными на Сааремаа продуктами, может быть уверен, что именно здесь он приобретет настоящий товар, хотя такой же продукт можно найти и в другом месте. Этот магазин очень полезен для пользователей знака Ehtne Saaremaa. «Мы держим пальцы скрещенными, чтобы это дело не остановилось, несмотря на нынешние тяжелые времена», — сказала она.