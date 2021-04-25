Маленький магазин с Сааремаa оказался сильнее коронавируса

Руководитель проекта Совета по сотрудничеству островов Сьюзан Рейнхольм сказала, что, к счастью, все это время двери магазина были открыты семь дней в неделю. Это в свою очередь позволило Совету сотрудничества островов выполнить цель, ради которой был создан представительский магазин, — представить как можно более широкий ассортимент продукции, произведенной на Сааремаа, как в центре Auriga, так и в интернет-магазине pood.ehtne.ee.

По словам Рейнхольм, прошлое Рождество было отрадным подтверждением того, что интернет-магазин Ehtne Saaremaa принес успешное сотрудничество с новым торговым посредником стольким мелким производителям. К сожалению, в первые три месяца 2021 года у магазин было значительно меньше посетителей. В то же время нет худа без добра — так как несколько магазинов центра Auriga, к сожалению, вынуждены были временно закрыть свои двери, местные жители охотнее идут в магазин с сааремааскими товарами. По словам Рейнхольм, товары покупаются для повседневного использования, а также в качестве подарков и гостинцев.

Обратная связь важна

По словам руководителя проекта Совета сотрудничества островов, среди постоянной клиентуры пользуются спросом свежий хлеб, рыба и юбилейные кондитерские изделия. Кроме того закупается большее количество лечебных напитков (различных shrubi), сладостей, печенья, травяных чаев, кустарных лимонадов, пива, меда, а также различные подарки из числа изделий ручной работы и природной косметики. Ehtne Saaremaa часто является первым местом на Сааремаа, где поступают в продажу новые товары с этикеткой «Подлинный продукт Сааремаа» (Ehtne Saaremaa). В то же время магазин предлагает производителям важные отзывы о том, какие товары покупают снова и снова. «Поскольку наши домохозяйки являются потребителями островных вещей, клиент получает самые лучшие рекомендации, а производитель — самые честные отзывы», — сказала Рейнхольм.

Инге Уулитс, хозяйка хутора Epi, занимающегося производством консервов в деревне Муратси, сказала, что начало работы интернет-магазина Ehtne Saaremaa положительно сказалось на продажах. Первые три месяца этого года были довольно плачевными с точки зрения покупок, но продажи в первом квартале были слабыми все предыдущие десять лет. На самом деле это время строить планы и экспериментировать с новыми продуктами.

В прошлом году хутор Epi в конечном итоге преуспел, несмотря на беспокойство и ограничения весны. Интернет-магазин Ehtne Saaremaa тоже неплохо продавал, по словам Уулитс, она постоянно привозила туда товары. Последний заказ в интернет-магазине сделало Министерство иностранных дел, купившее восемь подарочных упаковок сырного джема, заплатив более 70 евро.