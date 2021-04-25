Последствия прививки от коронавируса: разоблачаем мифы о вакцинации

Вальдемар Коланус, директор Института фундаментальных медико-биологических исследований LIMES при Боннском университете, в интервью DW отметил, что установленный в исследовании механизм не имеет ничего общего с механизмом вакцинации. По его словам, структура синтетической мРНК вируса, являющейся частью вакцины, была изменена для того, чтобы предотвратить ее немедленное разрушение клетками. "Вероятно, этот процесс невозможно трансформировать в обратную сторону. В этом отношении мРНК-вакцины намного безопаснее, чем реальный вирусный геном", - объясняет он.

Миф №2: Прививки от коронавируса повышают риск бесплодия у женщин

Фактчек DW: неправда

Основой для этого мифа стало письмо антиваксеров в адрес Европейского агентства лекарственных средств (EMA) , в котором утверждалось, что антитела, вырабатывающиеся вследствие вакцинации, реагируют не только на спайковый белок коронавируса, но и на другой, схожий с ним белок: синтицин-1. Этот протеин необходим для формирования плаценты в матке. Подавление его активности при иммунном ответе после вакцинации BioNTech/Pfizer, якобы, ведет к бесплодию.

Нет никаких доказательств того, что вакцина от коронавируса влияет на фертильность. ФОТО: Elmo Riig / Sakala / Scanpix

"Есть множество причин, по которым эти утверждения изначально безосновательны", - говорит в интервью DW Удо Маркерт, руководитель плацентарной лаборатории университетской клиники в Йене. Прежде всего, сходство между спайковым белком коронавируса и синтицином-1 минимально: всего 0,75 процента.

Ранее исследователи изучали риск нежелательного взаимодействия между синтицином-1 и антителами, которые вырабатываются при приеме препарата против рассеянного склероза. Этот медикамент должен воздействовать на белок, на 81 процент сходный с синтицином-1. Но даже в этом случае не было установлено существенного негативного влияния на синтицин-1.

Еще одно логическое несоответствие, доказывающее абсурдность мифа о бесплодии после вакцинации, по словам Удо Маркерта, состоит в том, что при заражении коронавирусом в организме женщины оказывается куда больше спайкового белка, чем после прививки. "Это означало бы, - говорит ученый, - что инфицирование SARS-CoV-2 несет в себе гораздо более серьезную угрозу бесплодия, чем прививка". При этом, добавляет Маркерт, было установлено, что женщины, зараженные вирусом SARS при вспышке атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, не подвергались никакому риску бесплодия, а спайковый белок этого вируса практически идентичен протеину SARS-CoV-2.

Наконец, свой вердикт вынесло и Британское общество по вопросам фертильности. "Нет никаких доказательств и теоретических оснований для утверждения, что какая-либо из вакцин против ковида влияет на фертильность женщин или мужчин", - говорится в заявлении этой организации.

Миф №3: Создание и разработка вакцины происходили слишком быстро

Фактчек DW: не совсем так

Обычно на разработку и сертификацию вакцины уходит от 10 до 15 лет, а в исключительных случаях - даже больше. Первые вакцины против коронавируса появились менее чем через год после начала пандемии. На первый взгляд, вполне объяснимо, что необычайно высокие темпы создания препаратов вызывают у многих недоверие. Но скорость этого процесса объясняется несколькими, вполне объективными, обстоятельствами.