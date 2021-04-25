Последствия прививки от коронавируса: разоблачаем мифы о вакцинации
Вакцины против коронавируса изменяют человеческую ДНК. Прививка повышает риск бесплодия. Иммунитет после ковида выше, чем после прививки. Правда это или ложь, выясняла DW.
Вакцины против коронавируса изменяют человеческую ДНК. Прививка повышает риск бесплодия. Иммунитет после ковида выше, чем после прививки. Правда это или ложь, выясняла DW.
С тех пор, как вакцины от коронавируса стали доступны для большинства жителей планеты, данных о них становится все больше. Неудивительно, что этот нескончаемый поток не всегда понятной информации порождает неуверенность и создает благодатную почву для появления нелепых слухов. DW разоблачила четыре самых распространенных мифа о вакцинации.
Миф №1: Вакцины мРНК изменяют человеческую ДНК
Фактчек DW: неправда
Многих сбивает с толку сходство слов ДНК и мРНК и тот факт, что обе макромолекулы имеют отношение к генетической информации. Тем не менее, это не одно и то же. Совершим краткий экскурс в генетику: ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота - одна из трех основных макромолекул (две другие - РНК и белки), которая отвечает за хранение и передачу из поколения в поколение генетической программы развития живых организмов и хранит биологическую информацию в виде генетического кода, состоящего из строительных блоков - нуклеотидов. Вторая основная макромолекула, РНК, - рибонуклеиновая кислота - также играет важную роль в кодировании, прочтении и регуляции генов. Кроме того, РНК несет ответственность за программирование синтеза белков в живых организмах, отвечая тем самым за фактическую реализацию "строительных планов" ДНК.
Генетический материал некоторых вирусов, в том числе вируса SARS-CoV-2, тоже представлен рибонуклеиновой кислотой, и вирусы используют это для размножения в клетках живых организмов. Но человеческий организм распознает захватчика по спайковому белку и создает Т-клетки (Т-лимфоциты) и антитела, уничтожающие вирус.
Цель вакцинации - вызвать иммунный ответ на патоген без необходимости проникновения в организм всего вируса SARS-CoV-2. Поэтому мРНК-вакцина "доставляет" в организм лишь его небольшой фрагмент: синтетически разработанную часть мРНК - строительную "инструкцию" для синтеза спайкового белка, "упакованную" в липидную наночастицу, которая служит "средством доставки" в клетку. Попав туда, генетический механизм следует "инструкциям" для производства вирусного белка, который затем выделяется на поверхность клетки и стимулирует иммунную систему для выработки ответа на патоген.
Но у РНК коронавируса нет доступа к ядру клетки, поэтому он не может добраться до нашего генома и смешаться с ним. После того, как организм вырабатывает антитела, клетка разлагает использованную РНК патогена.
Однако в декабре 2020 года ученые из Массачусетского технологического института установили, что в случае заражения коронавирусом фрагменты генома SARS-CoV-2 могут включиться в геном человека с помощью гена обратной транскриптазы. Этот фермент превращает РНК в ДНК - а ДНК, в свою очередь, имеет доступ к ядру клетки. Нерецензированный препринт исследования был опубликован на портале bioRxiv и вызвал бурную дискуссию в научном сообществе.
Дэвид Балтимор, вирусолог и нобелевский лауреат, получивший премию за открытие гена обратной транскриптазы, в интервью журналу Science заявил, что работа "поднимает много интересных вопросов". Вместе с тем он подчеркнул, что исследование лишь показало, что фрагменты SARS-CoV-2 могут быть интегрированы в ядро клетки, но при этом не образуют инфекционного материала. "Вероятно, это биологический тупик", - сказал Балтимор.
Вальдемар Коланус, директор Института фундаментальных медико-биологических исследований LIMES при Боннском университете, в интервью DW отметил, что установленный в исследовании механизм не имеет ничего общего с механизмом вакцинации. По его словам, структура синтетической мРНК вируса, являющейся частью вакцины, была изменена для того, чтобы предотвратить ее немедленное разрушение клетками. "Вероятно, этот процесс невозможно трансформировать в обратную сторону. В этом отношении мРНК-вакцины намного безопаснее, чем реальный вирусный геном", - объясняет он.
Миф №2: Прививки от коронавируса повышают риск бесплодия у женщин
Фактчек DW: неправда
Основой для этого мифа стало письмо антиваксеров в адрес Европейского агентства лекарственных средств (EMA) , в котором утверждалось, что антитела, вырабатывающиеся вследствие вакцинации, реагируют не только на спайковый белок коронавируса, но и на другой, схожий с ним белок: синтицин-1. Этот протеин необходим для формирования плаценты в матке. Подавление его активности при иммунном ответе после вакцинации BioNTech/Pfizer, якобы, ведет к бесплодию.
"Есть множество причин, по которым эти утверждения изначально безосновательны", - говорит в интервью DW Удо Маркерт, руководитель плацентарной лаборатории университетской клиники в Йене. Прежде всего, сходство между спайковым белком коронавируса и синтицином-1 минимально: всего 0,75 процента.
Ранее исследователи изучали риск нежелательного взаимодействия между синтицином-1 и антителами, которые вырабатываются при приеме препарата против рассеянного склероза. Этот медикамент должен воздействовать на белок, на 81 процент сходный с синтицином-1. Но даже в этом случае не было установлено существенного негативного влияния на синтицин-1.
Еще одно логическое несоответствие, доказывающее абсурдность мифа о бесплодии после вакцинации, по словам Удо Маркерта, состоит в том, что при заражении коронавирусом в организме женщины оказывается куда больше спайкового белка, чем после прививки. "Это означало бы, - говорит ученый, - что инфицирование SARS-CoV-2 несет в себе гораздо более серьезную угрозу бесплодия, чем прививка". При этом, добавляет Маркерт, было установлено, что женщины, зараженные вирусом SARS при вспышке атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, не подвергались никакому риску бесплодия, а спайковый белок этого вируса практически идентичен протеину SARS-CoV-2.
Наконец, свой вердикт вынесло и Британское общество по вопросам фертильности. "Нет никаких доказательств и теоретических оснований для утверждения, что какая-либо из вакцин против ковида влияет на фертильность женщин или мужчин", - говорится в заявлении этой организации.
Миф №3: Создание и разработка вакцины происходили слишком быстро
Фактчек DW: не совсем так
Обычно на разработку и сертификацию вакцины уходит от 10 до 15 лет, а в исключительных случаях - даже больше. Первые вакцины против коронавируса появились менее чем через год после начала пандемии. На первый взгляд, вполне объяснимо, что необычайно высокие темпы создания препаратов вызывают у многих недоверие. Но скорость этого процесса объясняется несколькими, вполне объективными, обстоятельствами.
Во-первых, предварительные знания. Разработка вакцин основана на уже исследованных или испытанных технологиях. Так, ученым изначально было многое известно о других коронавирусах, вызывающих атипичную пневмонию SARS (в 2002-2003 годах) или MERS (в 2012 году). Работы по созданию вакцин против этих типов коронавируса велись уже во времена предыдущих эпидемий.
Во-вторых, финансовая поддержка. В разработку вакцины против SARS-CoV-2 были вложены колоссальные суммы денег, благодаря чему ученые во всем мире смогли работать с совершенно другими объемами ресурсов. Это дало им возможность, к примеру, увеличить число научных сотрудников, параллельно проводить большое количество исследований и так далее.
В-третьих, ускоренный процесс испытаний. Утверждение, что обычно испытания вакцины длятся около десяти лет, вводит в заблуждение, отмечает в интервью Би-Би-Си Марк Тошнер, участвующий в разработке вакцины AstraZeneca. Много времени, по его словам, уходит на ожидание: денег, необходимого числа участников испытаний, разрешений на проведение тестов. Но во времена пандемии время было решающим фактором, поэтому некоторые процессы проводились параллельно. Например, регистрация вакцин часто велась в режиме так называемой последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review): первые данные тестов анализировались еще в процессе проведения испытаний, а не после их окончания. Несмотря на рекордные сроки разработки вакцин, их регистрация - по крайней мере, на европейском рынке, - сопровождалась всеми обычными строгими процедурами контроля Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
Миф №4: Иммунитет после перенесенного заболевания защищает лучше иммунитета после вакцины
Фактчек DW: неверно
У большей части людей, инфицированных коронавирусом, заболевание протекает в (относительно) легкой форме, а порой и вовсе бессимптомно. В Германии, к примеру, по данным Института имени Роберта Коха, во время первой волны пандемии весной 2020 года почти 80 процентов зараженных перенесли легкую форму ковида. У оставшихся 20 процентов болезнь проходила в тяжелой форме, требующей госпитализации, а порой - и подключения к ИВЛ.
Тем не менее, нет гарантии того, что люди, у которых нет повышенного риска тяжелого течения ковида, перенесут легкую форму заболевания. Немало молодых и здоровых людей попадают в реанимацию и даже умирают.
Нельзя также забывать и о "постковидном синдроме" - длительных и тяжелых последствиях коронавирусной инфекции у уже переболевших людей. Хроническая усталость или системные поражения сосудов, относящиеся к самым частым признакам "постковида", могут встречаться даже у тех, кто переболел им в легкой форме.
Пока что неизвестно, как долго длятся эти последствия, говорит DW Райнхольд Фёрстер, вице-президент Немецкого общества иммунологии. Поэтому, по его словам, те, кто предпочитает заразиться коронавирусом вместо того, чтобы получить прививку, подвергают себя большому риску.
Вторая причина, говорящая в пользу вакцинации, состоит в том, что иммунная система реагирует на вакцину иначе, чем на реальное заражение коронавирусом. "Вакцинация существенно усиливает долгосрочный иммунитет против инфекции", - говорит вирусолог Кристиан Дростен в своем подкасте Das Coronavirus-Update. На данный момент можно сказать, что после вакцинации образуется больше антител, и они дольше остаются в организме.
Это подтверждают и результаты еще не опубликованного научного исследования Райнхольда Фёрстера. "Речь идет о количестве и качестве выработанных в ходе вакцинации антител, - говорит он. - Качество заключается главным образом в их аффинности, то есть, в том, насколько прочно антитело прикрепляется к спайковому белку патогена и тем самым предотвращает инфекцию". После двух доз прививки BioNTech/Pfizer и число антител, и их аффинность намного выше, чем после перенесенного заболевания.