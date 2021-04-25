Вице-мэр: пробки в Таллинне создают не жители столицы
Пропускная способность улиц Таллинна находится на пределе, но основные пробки в городе создают не его жители, заявил вице-мэр столицы Андрей Новиков (Центристская партия), пишет Rus.ERR.
Пропускная способность улиц Таллинна находится на пределе, но основные пробки в городе создают не его жители, заявил вице-мэр столицы Андрей Новиков (Центристская партия), пишет Rus.ERR.
"Надо посмотреть правде в глаза, пропускная способность наших улиц находится на пределе. Каждый третий автомобиль, передвигающийся по Таллинну, приезжает сюда извне. В общем-то таллиннец в самом Таллинне пробок не создает", - заявил Андрей Новиков.
Бороться с пробками столичные власти пытаются в том числе за счет появления в городе более комфортного, удобного и экологически чистого общественного транспорта.