Вице-мэр: пробки в Таллинне создают не жители столицы

"Надо посмотреть правде в глаза, пропускная способность наших улиц находится на пределе. Каждый третий автомобиль, передвигающийся по Таллинну, приезжает сюда извне. В общем-то таллиннец в самом Таллинне пробок не создает", - заявил Андрей Новиков.