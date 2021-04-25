Майский забег состоится виртуально
Проходящий каждую весну и планировавшийся на 22 мая на таллиннском Певческом поле майский забег Tallink Maijooks из-за действующих в связи с коронавирусом ограничений будет проводиться виртуально с 1 по 31 мая.
Проходящий каждую весну и планировавшийся на 22 мая на таллиннском Певческом поле майский забег Tallink Maijooks из-за действующих в связи с коронавирусом ограничений будет проводиться виртуально с 1 по 31 мая.
Виртуально можно участвовать в забеге для девушек на семь или три километра. Любители бега и и приверженцы движения, которые уже зарегистрировались на крупное событие этого года, могут перенести свое участие на 2022 год или при желании также принять участие в виртуальном забеге.
Принять участие в виртуальном забеге, который продлится весь май, можно бегом, ходьбой или нордической ходьбой по выбранной самим участником трассе. В виртуальном забеге можно участвовать и вне большого количества собравшихся вместе людей. Каждый может следовать установленным правилам и преодолеть дистанцию по выбранному маршруту в удобное для него время.
Запланированы и виртуальные детские забеги, которые в прошлом году пользовались большой популярностью. После прохождения выбранной дистанции участник должен подтвердить это в среде самообслуживания jooks.ee. Уникальная медаль и подарок от болельщиков будут отправлены по почте всем участникам виртуального забега.
Виртуальный забег Tallink Maijooks, а также забег для девушек и детей Rimi пройдут с 1 по 31 января, зарегистрироваться можно на сайте www.jooks.ee