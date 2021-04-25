Майский забег состоится виртуально

Виртуально можно участвовать в забеге для девушек на семь или три километра. Любители бега и и приверженцы движения, которые уже зарегистрировались на крупное событие этого года, могут перенести свое участие на 2022 год или при желании также принять участие в виртуальном забеге.

Принять участие в виртуальном забеге, который продлится весь май, можно бегом, ходьбой или нордической ходьбой по выбранной самим участником трассе. В виртуальном забеге можно участвовать и вне большого количества собравшихся вместе людей. Каждый может следовать установленным правилам и преодолеть дистанцию по выбранному маршруту в удобное для него время.

Запланированы и виртуальные детские забеги, которые в прошлом году пользовались большой популярностью. После прохождения выбранной дистанции участник должен подтвердить это в среде самообслуживания jooks.ee. Уникальная медаль и подарок от болельщиков будут отправлены по почте всем участникам виртуального забега.